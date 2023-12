Wer ist Frank Farian?

Frank Farian ist ein deutscher Musikproduzent, Songwriter und Sänger, geboren am 18. Juli 1941. Er war das kreative Genie hinter Milli Vanilli. Darüber hinaus war Farian auch an anderen erfolgreichen Projekten beteiligt, darunter Boney M., eine Disco- und Eurodance-Band, die in den 1970e- Jahren populär war. Er schuf viele ihrer Hits und sang auch einige der Songs selbst. Frank Farian spielte eine bedeutende Rolle in der deutschen und internationalen Musikszene, trotz der Kontroversen im Zusammenhang mit den Enthüllungen um Milli Vanilli.

Im Film "Girl You Know It's True" wird er von Matthias Schweighöfer verkörpert.