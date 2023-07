"Wham!": Wie und wann ist George Michael gestorben?

Wann und wo ist George Michael gestorben?

Fast schon ironischerweise starb der "Last Christmas"-Sänger an Weihnachten, genauer gesagt am 25. Dezember 2016 im Alter von nur 53 Jahren in seinem Haus in Oxfordshire, England.

George Michael kämpfte viele Jahre mit Drogenproblemen, 2006 und 2010 wurde er zudem wegen Drogendelikten verhaftet. Gerade Cannabis konsumierte der Popstar sehr viel. Am 5. Dezember 2009 erklärte Michael etwa in einem Interview mit "The Guardian", dass er seinen Cannabiskonsum reduziert habe und "nur noch sieben oder acht" Spliffs pro Tag rauche, anstatt der 25 pro Tag, die er davor sonst geraucht habe. Abgesehen davon nahm der Musiker auch regelmäßig Schlaftabletten zu sich.