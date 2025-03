"Germany's Next Topmodel" 2025 - Nachbericht: So war Folge 11

Turbulenzen vor dem Abflug nach Los Angeles: Während eines Casting-Marathons kommt es zum Body-Shaming-Streit zwischen zwei Models. Währenddessen hat "Germany's next Topmodel" (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) in Folge 11 seine erste Favoritin: Sie holt drei von vier Casting-Jobs. Am Ende staunt sie allerdings nicht schlecht, als Heidi Klum (51) sie nach verkorkstem Walk doch zittern lässt. Eine der Casting-Gewinnerinnen muss ihr Ticket nach Los Angeles aus gesundheitlichen Gründen stornieren.

Daniela und Safia in Heidi Klums Fußstapfen Vor dem Flug in die USA geht es für die Models darum, ihren Marktwert zu testen. Es stehen gleich vier Castings bei hochrangigen Kunden an. Im Casting für die Zeitschrift "Elle" um eine längere Fotostrecke schaffen es Daniela (20), Safia (24), Zoe (19), Katharina (24), Annett (46), Aaliyah (22) in Runde zwei und vollführen Luftsprünge auf einem Trampolin. Model-Küken Zoe holt sich den Job und bedankt sich bei Heidi für die verordnete, Erfolg bringende Kurzhaarfrisur. Beim zweiten Casting winkt der Siegerin ein Bikini-Shooting auf den Kanaren für die "Sports Illustrated." Dort startete Heidi Klum 1998 mit einer Cover-Story ihre internationale Karriere. Beim Test-Shooting hat Annett, wie sie sagt, "keinen Plan." Mit einem Surfbrett im Arm liefert sie nicht die gewünschten Posen. Anders Daniela und Safia. Beide holen sich den Job und fliegen auf die Kanaren zum Fototermin am Strand.

"Überfliegerin" schwebt kopfüber in Yoga-Tüchern Auch die Frauen-Zeitschrift "InStyle" sucht frische Gesichter für eine Modestrecke. Sechs Models, darunter erneut Safia und Daniela, schaffen es in Runde zwei. Und weil Canel (26) der Redaktion nach dem Casting "nicht mehr aus dem Kopf ging", darf sie als Siebte dazustoßen. Beim Probe-Shooting kommt es zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Nachrückerin Canel und Daniela. Die holt sich ihren zweiten Job - ein zweites Shooting auf den Kanaren. "Ich freue mich über jeden Job und versuche, jeden mitzunehmen", so Danielas Ansage an die Konkurrenz. Und auch für eine Kampagne der französischen Parfüm-Marke "Zadig & Voltaire" wird Daniela gebucht. Die blonde Stuttgarterin lässt Safia, Katharina (24) und Lulu (32) hinter sich. Beim Aerial-Yoga-Shooting - in von der Decke hängenden Tüchern verschlungen - posiert sie kopfüber schwebend. Die Parfüm-Profis sind von "Überfliegerin" Daniela hingerissen.

Plauder-Vortrag über "Body Positivity" sorgt für Streit Abseits der Castings sorgt "Plappermäulchen" Svenja (24) für erhitzte Model-Gemüter. Die redefreudige Hamburgerin doziert in der Gruppe ungefragt über das Thema "Body Positivity." Dabei wendet sie sich zweimal an Curvy-Model Aaliyah: "Ich finde es richtig schade - da bist du nicht gemeint, keine Sorge -, wenn jemand richtig stark übergewichtig ist. Nicht, dass du dich jetzt angesprochen fühlst. Wenn du dich normal fit fühlst, ist alles gut. Aber wenn du dich nicht mehr bewegen kannst, hat das nichts mehr mit Body Positivity zu tun." Aaliyah fragt sich "Hat die das gerade echt gesagt?", ehe sie sich an Svenja wendet: "Wenn du mich nicht meinst, warum sprichst du mich an?" Sie findet Svenjas Äußerungen "respektlos" und "zum Kotzen" und will ab sofort "noch mehr auf Distanz" zu ihr gehen. Düstere Vorzeichen für das künftige Zusammenleben der beiden im Model-Penthouse.

Safia erhält Wild Card für nächste Staffel Während 15 Models in den Flieger nach L.A. steigen, verkündet Heidi eine betrübliche Nachricht. Eine, die bei den Castings positiv überrascht und sogar einen Job ergattert hat, bleibt in Deutschland. "Safia muss die Show aus gesundheitlichen Gründen verlassen", heißt es. Sie erhält eine Wild Card für die nächste Staffel und wird dort in die Top 20 einsteigen. In Los Angeles angekommen, gibt es kein Ausruhen für die Models. Statt einer Shopping-Tour lädt Heidi sofort zu einem Entscheidungswalk. In buntprächtigen Recycling-Mode-Outfits von Designerin Chelsea Jean Lamm (26) haben sie einen hindernisreichen Wald-Parcours vor sich. "Stark wie Kriegerinnen" sollen sie laufen, so Supermodel und Gast-Jurorin Anok Yai (27). Hinterher schockt Heidi Canel und Katharina: "Ihr könnt gleich wieder die Koffer packen." Mit breitem Grinsen zieht sie Model-Aufträge für beide auf der "Berlin Fashion Week" aus ihrer Mappe. Für beide geht es gleich wieder zurück nach Berlin.

Aus für "Power-Laura" nach "Power Rangers"-Pose Ernst wird es für Laura aka "Power-Laura" (25), Lulu, ihre Mutter Katrin (56) - und für Casting-Königin Daniela. Ihr Walk wirkte "schläfrig", "die drei Jobs haben dich diese Woche gerettet", so Heidi. Lulu, der während des Walks schwummrig war, und ihre Mutter gehen den Weg in die nächste Runde. Die positive Nachricht ist mit einem Wermutstropfen verbunden: Beide müssen sich in der kommenden Woche einem Shootout stellen. Treten Mutter und Tochter sogar gegeneinander an? Laura zeigt am Ende des Wald-Walks eine übertriebene Pose, die an die "Power Rangers" erinnert. "Thema verfehlt" lautet das Urteil der beiden Jurorinnen. "Power-Laura" muss den Heimweg ins bayerische Holzkirchen antreten.