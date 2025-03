"Germany's Next Topmodel" 2025 - Nachbericht: So war Folge 10

Es ist Heidi Klums (51) "Lieblingstag": Sie lässt ihre Boys übers Wasser laufen - nur mit knappen Badehosen bekleidet. Für Herzflattern bei Heidi sorgt der Premieren-Auftritt ihres Ehemanns Tom (35) bei "GNTM" (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr ProSieben oder bei joyn). Auch Schwager Bill (35) ist in Folge 10 als Gastjuror dabei - und verliebt sich in einen der Kandidaten. Währenddessen müssen drei Models gehen.

Ungeduscht zum Sedcard-Shooting Um fleischliche Gelüste geht es in dieser Folge gleich mehrfach. Zunächst bittet Heidi ihre Boys zum zünftigen Schmaus ins berühmte Münchner Hofbräuhaus. In entspannter Atmosphäre will sie ihre Kandidaten noch besser kennen lernen. Außerdem isst sie für ihr Leben gern Schweinshaxe mit Klößen und Sauerkraut. Jannik (22) nutzt die Gelegenheit und fordert Heidi zum Tanz auf. Zu den Klängen der bayerischen Blaskapelle legen beide einen Discofox auf den Tanzboden. Am nächsten Tag heißt es: Kalorien verbrennen. Heidi will ihre Jungs optimal auf die folgenden Aufgaben vorbereiten und schickt ihnen eine Fitnesstrainerin ins Modelhaus. Doch damit nicht genug: Nach Burpees und Planking bittet sie die Kandidaten ungeduscht zum Shooting der Sedcard - eine Überraschung, die nicht allen gefällt.

"Wenn er sich nicht ändert, erinnert sich morgen niemand an ihn" Vor allem Ethan (19) und Jonathan (24) echauffieren sich über die fehlende Vorbereitung auf den so wichtigen Sedcard-Termin mit Fotograf Yu Tsai. Der gießt noch Öl ins Feuer, indem er verspricht: "Ich werde noch härter als eure Fitness-Trainerin sein." Gesagt, getan. Jonathan kommt mit dem schonungslos offenen Star-Fotografen überhaupt nicht klar: "Die erste Begegnung mit ihm war sehr unsympathisch." Entsprechend dürftig fällt seine Leistung vor der Kamera aus - und das trotz vier Jahren Model-Erfahrung. Auch Kevin (24) hat es mit Yu Tsai nicht leicht. Dessen Fazit: "Wenn er sich nicht ändert, erinnert sich morgen niemand mehr an ihn." Auch für Felix S. (30), erfahrenen Drag-Star aus Wien, Tim (19) und Ryan (22) läuft es beim Shooting alles andere als optimal. Sie gehören zu den Schwächsten.

Banker Pierre beim Sedcard-Shooting ganz vorn Zum überraschenden Gewinner des Shootings avanciert Pierre (22). Das erfolgreiche Nackt-Shooting vergangene Woche hat beim smarten Banker aus Wien "eine Euphorie fürs Modeln ausgelöst." Yu Tsai bescheinigt ihm die Bestleistung vor seiner Kamera: "Du traust dich was und hast keine Angst. Vielleicht warst du heute der Einzige, der sich vor der Kamera verändert hat." Heidi spürt angesichts des sympathischen Wieners sogar "Falco-Vibes." Neben Pierre können vor allem Mattes (38), Jannik, der aufgebrachte Ethan und Samuel (24) überzeugen. Heidi findet seine Fotos "heiß und süß" - nicht die einzigen Komplimente, die Samuel in dieser Folge einheimsen wird.

Weibliche Kandidatinnen treffen erstmals auf Heidis Boys Zum spektakulären Walk holt sich Heidi Klum familiäre Verstärkung. Für Ehemann Tom ist es sein erstes Mal in der Show-Jury, während sein Bruder Bill schon "GNTM"-Erfahrung gesammelt hat. Klum macht ihr "Lieblingsjuror" Tom sichtlich nervös, genauso wie ihre Kandidaten, die in knappen, schwarzen und weißen Badehosen über den Pool-Walk stapfen. Stark und spritzig wünscht sich Klum den Walk - und die meisten setzen die Vorgabe zur Zufriedenheit der Jury um. Tom freut sich auf die Aufgabe als Juror neben seiner Frau: "Wir gehen zusammen zur Arbeit, wir fahren zusammen nach Hause, das könnte immer so sein." Zwillingsbruder Bill bescheinigt Tom allerdings "keinen sehr guten Männergeschmack." Ehe der Walk beginnt, hat Heidi noch eine Überraschung parat: das erste Aufeinandertreffen ihrer Boys mit den weiblichen Kandidatinnen. Die feuern ihre männlichen Kollegen lautstark von der Tribüne aus an.

Tom: "Wenn jemand streng ist, dann meine Frau" Wie schon beim Shooting, ist Banker Pierre auch auf dem Wasser-Laufsteg ganz in seinem Element. Bill Kaulitz findet ihn "mega" und zählt ihn, wie Heidi und Bruder Tom, zu den Besten. Dasselbe gilt für Ray (30), der "tolle Posen" zeigt und laut Tom durchs tiefe Wasser läuft, "als wäre es nichts. Das hat mich umgehauen." Bills klarer Favorit ist Samuel: "Wow! In dich bin ich ein bisschen verliebt." Nawin (27) mit seinen langen Haaren und dem Bart erinnert ihn dagegen an Tom: "Du könntest mein Zwillingsbruder sein. Ich denke: Guck mal, Tom im Urlaub auf Capri." Keanus (24) Walk wirkt hypernervös auf die Zwillinge. Seine Erklärung: "Ich war heute ultraaufgeregt, weil ihr beide da seid." Bill vermutet: "Weil Tom so streng ist." Tom greift den Ball auf und gibt ihn an Heidi weiter: "Wenn jemand streng ist, dann meine Frau." Als Retourkutsche will Heidi von Tom wissen: "Gefällt dir das denn heute? Oder wärst du lieber bei den Girls gewesen?" Tom antwortet schmunzelnd: "Natürlich nicht."

Es geht "nach Hause zu uns nach L.A." Für Jonathan reicht es nicht in die nächste Runde. Nach dem "Disconnect" mit dem Fotografen beim Shooting gehört er auch beim Pool-Walk zu den Schwächeren. Für Jonathan umso bitterer, ist seine Schwester Josy (19) doch noch im Feld der weiblichen Models vertreten: "Ich feiere sie von zu Hause aus." Und auch den erfahrenen Felix S. ereilt das "GNTM"-Aus. Den Walk im Wasserbecken hat er abgekürzt und konnte auch beim Shooting nicht punkten. Auch Ryan schafft es nicht in die nächste Runde. Alle erfolgreichen Kandidaten ruft sie am Ende noch einmal zusammen: "In der ganzen Aufregung darüber, dass mein Mann heute da ist, habe ich vergessen zu erzählen, wo es heute hingeht." Und Tom verrät: "Nach Hause zu uns, nach L.A."