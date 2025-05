Härtetest: Beim Shooting in 70 Metern Höhe kommen fast alle an ihre Grenzen. Ein Model erleidet eine Panik-Attacke.

"Germany's Next Topmodel" 2025 - Nachbericht: So war Folge 18

Wer ganz nach oben will, muss durch diese Prüfung: Heidi Klums (51) Models steht in Folge 18 eines der spektakulärsten Foto-Shootings in der Geschichte von "GNTM" (donnerstags, 20.15 Uhr, ProSieben oder bei joyn) bevor. Auf einem Stahlträger stehend, posieren sie in 70 Metern Höhe. Zu hoch für eines der Models: Sie erleidet eine Panikattacke und steht vor dem Aus. Eine andere Favoritin droht vor dem abschließenden Hindernis-Walk mit ihrem freiwilligen Ausstieg. Wie wird Heidi sich entscheiden?

"Fiebertraum" auf dem Schwebe-Balken Es geht hoch hinaus für die Models: Ein riesiger Kran verfrachtet sie auf einem stählernen Schwebe-Balken in luftige Höhen über L.A. 70 Meter über dem Boden sollen sie vor der Kamera von Fotograf Max Montgomery (35) und in den buntschillernden Outfits von Star-Designer Kevin Germanier (33) möglichst frei und vorteilhaft posieren. Jura-Studentin Magdalena (21) aus Wien leidet unter Höhenangst. Die Shooting-Aufgabe lässt sie "panisch und nachdenklich" werden. Auch Nawin (29) meidet in seinem Alltag in Freiburg Höhen: "Ich habe schon auf der Leiter Probleme." Und selbst Heidi gibt zu: "Ich glaube, ich würde ohnmächtig werden." Die meisten der 17 verbliebenen Models überwinden sich dann doch. Manche wie Josy (19) oder Jannik (22) klettern sogar noch höher und lassen sich freudestrahlend ablichten. Der nervöse Nawin wähnt sich in einem "Fiebertraum", als er auf dem Stahlträger posiert. "Du siehst aus wie ein König", feiert Heidi ihn für seine Überwindungskraft.

Sicherheitsbeamter untersagt Magdalenas Höhenflug Ganz anders Magdalena: Die Wienerin wird leichenblass, als sie den Schwebe-Balken betreten soll. Der Sicherheitsbeamte vor Ort untersagt ihr daraufhin den Höhenflug: "Sie hat hyperventiliert und geweint." Als sie noch einen Versuch unternehmen will, bleibt er beim strikten "No!" - Heidi hat Verständnis für Magdalenas Panik: "Aber sie weiß auch, was das bedeutet: kein Foto, keine neue Woche." Ist Magdalena jetzt raus? Sie erhält die Chance, das Shooting in lediglich drei Metern Höhe doch noch zu absolvieren - und das mit Bravour und unter dem Applaus der anderen Models.

Nach Panikattacke: Magdalena holt sich Bikini-Job Gerade noch von Panik befallen, strotzt Magdalena beim Bikini-Casting wieder vor Selbstbewusstsein. Unter den neun verbliebenen Kandidatinnen wird das Gesicht für eine Beachwear-Kampagne gesucht. Neben ihr schaffen es Daniela (20), Aaliyah, Zoe (19) und Josy in die zweite Runde. Und dort setzt sich tatsächlich Magdalena durch: Unsicher auf dem Schwebe-Balken, selbstsicher auf dem Catwalk. Mit dem anschließenden Shooting in der kalifornischen Wüste am berühmten Joshua Tree erfüllt sie sich ihren Traum vom ersten Model-Job bei "GNTM".

Hindernis-Parcours über Wippe und Drehscheibe Beim Shooting hoch über Downtown L.A. konnten die meisten Models überzeugen. Dem abschließenden Catwalk kommt daher umso mehr Bedeutung für die Entscheidung über den Einzug in die nächste Runde zu. Der Hindernis-Catwalk hat es ganz besonders in sich: Die Models laufen unter anderem über rutschigen Boden, eine Wippe, eine Drehscheibe und einen mit Lego-Teilchen übersäten Laufsteg. Eine weitere Herausforderung stellen die schillernden Outfits von Kevin Germanier dar, der den Männern besonders ausladende Hutkreationen verpasst. Er und Gaultier-Supermodel Coco Rocha (36) bewerten neben Heidi die Leistungen der Kandidatinnen und Kandidaten.

"Ich werde freiwillig gehen." Schon zu Beginn der Staffel hat es Daniela Designer Germanier besonders angetan. Deshalb wird ihr jetzt die Ehre zuteil, den Walk im extravaganten Braut-Outfit zu beschließen. Doch Danielas Freude hält sich in Grenzen: Aus panischer Angst, umzuknicken oder sich zu verletzen, hat sie bereits ihre vielversprechende Volleyball-Karriere beendet. Nun denkt sie offen darüber nach, bei "GNTM" auszusteigen: "Ich möchte nicht mehr walken, und ich werde freiwillig gehen." Designer Germanier ist besorgt und spricht Daniela Mut zu. Beim anschließenden Walk wirkt sie unsicher und gehemmt. Ist das das Ende des Höhenflugs für eine der Favoritinnen dieser Staffel? Ihr männliches Pendant Kevin (24) zeigt ebenfalls ungekannte Schwächen und wackelt, genau wie Aaliyah und Samuel (23). Wen von ihnen ereilt das Aus?

"Wie ein Schlag ins Gesicht" Mit den vier Wackelkandidaten geht die Jury nicht gerade zimperlich um. Kevin Germanier wirft Aaliyah vor, sie habe den Walk in seinen Kreationen "als Witz betrachtet." Von Favorit Kevin ist die Jury "enttäuscht". Besonders, dass er beim Walk seine Händen in den Hosentaschen seiner Haute Couture vergraben hat, stößt Germanier sauer auf. Samuels Walk habe "wie eine Schildkröte" gewirkt, zu oft habe er "roboterhaft" zu Boden geblickt, so Coco Rocha. Dass Daniela ernsthaft überlegt hat, ihren Walk abzusagen und auszusteigen, kann Rocha überhaupt nicht verstehen: "Er hat dir sein wichtigstes Outfit anvertraut, du bist wie seine Muse. Zu hören, dass du den Walk nicht machen willst, ist für ihn wie ein Schlag ins Gesicht." Doch Daniela, Kevin und Aaliyah haben Glück und sind auch nächste Woche dabei. Für den sympathischen Kölner Samuel ist die ereignisreiche "GNTM"-Reise zu Ende.