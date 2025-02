"Germany's Next Topmodel" 2025 - Nachbericht: So war Folge 2

Sexy Premiere für Heidis Männermodels: Erstmals in zwanzig Jahren "Germany's next Topmodel" widmet der Sender den attraktiven Boys exklusiv ganze Folgen (mittwochs, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei joyn). Beim Auftakt in "GNTM"-Folge 2 tummelten sich Heidi Klums (51) Jungs erstmals um und auf dem Laufsteg. Das begeisterte nicht nur die erfahrene Model-Mama. Auch Supermodel Naomi Campbell (54) geriet mit den gutgelaunten und überaus ansehnlichen Models in Flirtlaune.

"Tom ist zum Glück kein eifersüchtiger Mann" Schon im vergangenen Jahr kam Heidi Klum angesichts ihrer Jungs aus dem Schwärmen nicht heraus. Auch in diesem Jahr hat sie wieder Männer-Models der Kategorie "hot" gefunden, die "mehr Sendezeit verdienen." Heidis Göttergatte Tom (35) ist "zum Glück kein eifersüchtiger Mann." Heidis Küken-Kandidat Moritz (18) aus Berlin flog zu Schulzeiten nach eigener Einschätzung optisch noch unter dem Radar. Jetzt hätte der blonde Skater-Beau kein "Problem damit, ein Mädchenschwarm zu werden." Auch Lockenkopf Kevin (24) aus Wetzlar hat sich vom "Lauch" zum Model gemausert. Auf Laufstegen in Asien war er bereits erfolgreich unterwegs. Laut Heidi ist einschlägige Model-Erfahrung aber keine Voraussetzung, um in ihre Auswahl zu kommen. Bestes Beispiel hierfür ist der aparte Chris (23) aus Kärnten. Er hilft auf dem heimischen Bauernhof regelmäßig aus und bringt "null Model-Erfahrung" mit.

Kandidaten von Campbell erst "geschockt", dann begeistert Seit vier Jahrzehnten prägt Supermodel Naomi Campbell das Business. In den 80ern schaffte sie es nicht nur als erste "Woman of Colour" auf den Titel der "Vogue", sondern auch in Kult-Videos mit George Michael und Michael Jackson. In diesem Jahr steht sie Heidi Klum erneut als Gastjurorin zur Seite und wird erstmal gefeiert. Als sie leibhaftig vor die überraschten Models tritt, glauben manche an eine Erscheinung. Kandidat Nawin (27) wähnt sich im "Schock", anschließend brandet minutenlanger Jubel auf. Campbell weiß, worauf es als Model ankommt: Jeder hat nur einen "Shot", eine Chance, zu überzeugen, ansonsten war es das. Von Heidis Kandidaten erwartet sie vor allem Wandelbarkeit und das gewisse Etwas - und das bekommt sie.

"Ihr seht Hammer aus, Ihr Mäuse!" In Fünfergruppen stellen sich die Models auf dem Catwalk den beiden illustren Jurorinnen. Von Kandidat Max (20) aus der Nähe von Leipzig ernten Klum und Campbell gleich ein eher eigenwilliges Kompliment: "Ihr seht Hammer aus, ihr Mäuse!" Das Kompliment kann Campbell nicht zurückgeben. Sie stört sich an Max' Schnauzbart: "Er ist zu jung dafür." Mit anderen Kandidaten läuft es besser. Lian (21) aus Bern krönt seinen natürlichen Look mit gepflegten Kringellöckchen. Felix (27) aus Stuttgart hat Haupthaare und Vollbart in leuchtendes Pink getaucht. Damit nicht genug. Sein wahrer Eisbrecher ist seine außergewöhnliche Art zu lachen, eine Art Rückwärts-Gegiggel. Naomi Campbell kippt vor Lachen fast vom Stuhl und fragt: "Is this real?" So real wie Felix' Hobbies: Er springt gern aus Flugzeugen und riecht gern an Rosen - was man eben so macht.

Nebenjob als professioneller Erschrecker Jonathan (24) aus München nimmt es mit der Männerkonkurrenz auf - und ist bei "GNTM" nicht allein. Seine Schwester Josy (19) hat es bei den Frauen bereits in die nächste Runde geschafft. Beide stechen durch ihre blonden Locken hervor. Und Jonathan kommt weiter - genau wie Jannik aus Bad Segeberg. Kaum zu glauben: Der attraktive 21-Jährige arbeitet nebenbei als professioneller Erschrecker. Vor allem rund um Halloween versetzt er als buchbarer Gelegenheitszombie blutrünstig geschminkt Menschen in Angst und Schrecken: "Ist ungewöhnlich, aber ich lieb's!" Als "sehr eitel" stuft sich hingegen der afghanischstämmige Nawin ein. Naomi Campbell sieht noch optisches Verbesserungspotenzial: "Du bist ein cooler Typ - aber diese manikürten Augenbrauen!"

"Ich bin dahingeschmolzen" An Ray aus Hamburg haben Heidi und Naomi Campbell absolut nichts auszusetzen - ganz im Gegenteil. In seiner Jugend litt Ray unter "doller Akne" am Oberkörper. Heute macht ein veritabler Waschbrettbauch seinen Oberkörper zum Hingucker." "Du hast ein sehr gutes Sixpack", so Heidi. Naomi Campbell kann die Augen nicht von Rays Body lassen. Als er außerdem enthüllt, dass der Walk einen Tag vor seinem 30. Geburtstag stattfindet, haucht Naomi: "Happy birthday for tomorrow!" Ray stellt fest: "Ich glaube, dass das nicht nur Heidi gefallen hat." Und der Mitarbeiter einer Krankenkasse gibt offen zu: "Ich bin dahingeschmolzen, das war echt ein schöner Moment." Nach getaner Arbeit ist Campbell begeistert von Heidi Klums Model-Auswahl: "Es sind einige darunter, die jetzt schon als Model arbeiten könnten - mindestens vier." Wen sie damit meint? Schon die nächste Folge könnte darüber weiter Aufschluss geben.