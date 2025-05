"Germany's Next Topmodel" 2025 - Nachbericht: So war Folge 21

Heißes Rennen um die begehrte Top 10. Alle zwölf verbliebenen Models wollen unbedingt zu den besten Zehn bei "Germany's next Topmodel" (montags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei joyn) gehören. Doch es liegen in Folge 21 hohe Hürden auf ihrem Weg. Im Nackt-Shooting kommt es auf Mut und Persönlichkeit an. Beim Catwalk sind die Mode-Ikonen der Dsquared2-Zwillinge ihre Juroren. Im Shoot-Out kommt es zum Duell zweier Männer-Models, die sich gar nicht grün sind.

"Die ganze Welt wird auf euch gucken." Designer Kilian Kerner (39) bittet die Models zum Training für den roten Teppich. Sie sollen für künftige öffentliche Auftritt geschult werden. Kerner warnt: "Fotografen suchen grundsätzlich die schlimmsten Fotos aus." Deshalb rät er zu dezentem Posing ohne Grimassen und Verrenkungen. Pierre (22) erfüllt die Erwartungen voll und ganz: "Outfit, Blicke, Haare, Körperhaltung - besser geht's nicht." Was die Models noch nicht wissen: Zwei von ihnen dürfen Heidi Klum (51) auf eine Oscar-Party von Musik-Legende Elton John (78) begleiten. Kerner teilt Canel (26) und Jannik (22) mit, dass sie die Glücklichen sind: "Größer geht es kaum, die ganze Welt wird auf euch gucken." Beide Models sind sprachlos. Gerade haben sie noch geputzt und Burger verkauft, schon sitzen sie mit Heidi in einer Stretch-Limo zur Oscar-Party. Dann klicken die Fotoapparate. Canel und Jannik posieren neben Heidi und in Gesellschaft von Donatella Versace (70), Liz Hurley (59) und Co. Heidi ist stolz auf ihre beiden Schützlinge: "Sie haben eine extrem gute Figur gemacht."

"Er ist bereit, über Leichen zu gehen." Tattoo-Alarm im Model-Penthouse: Für das anstehende Shooting werden die Models von drei Visagisten mit Ganzkörper-Tattoos verschönert. Dafür müssen sie jegliche Körperbehaarung unterhalb des Kinns von ihren Körpern entfernen - auch die männlichen Models. Pierre ahnt: "Es kann nur ein Nackt-Shooting sein, warum müssten wir sonst unsere Beine und unseren Arsch rasieren." Kevin (24) und Ray (30) stehen unter besonderer Beobachtung. Sie treten in einem Shoot-Out gegeneinander an. Wer verliert, fliegt nach Hause. "People Pleaser" Ray traut seinem Konkurrenten alles zu: "Ich habe richtig Bock ihn rauszuschmeißen. Wir wollen beide weit kommen. Er ist dafür bereit, über Leichen zu gehen." Einzelgänger Kevin kontert: "Gott sei Dank verstehe ich mich mit keinem so richtig gut, so dass ich sagen würde: Da tut es mir so richtig leid."

Kevin gewinnt Showdown mit Ray Das Nackt-Shooting an einer uralten Tankstelle in der kalifornischen Wüste steht an. Dort werden sie von Fotograf Brian Bowen Smith auf alten Harleys abgelichtet. Cool wie James Dean sollen sie sein. Im Gegensatz zu diesem tragen sie aber nur winzige, hautfarbene Slips. Beim Shooting geht es nebenbei auch um die Besetzung einer Social-Media-Kampagne für Kilian Kerner. Die Models sind also doppelt motiviert. Den Job schnappt sich Pierre - mit Ansage. Kilian Kerner ist begeistert vom ehrgeizigen Banker aus Wien: "Du siehst aus wie ein Superstar." Gleiches gilt für Moritz (19), dem Heidi und Kilian Kerner "ein Gesicht zwischen Engel und Teufel" bescheinigen. Am schwersten tut sich Eliob (29): Seit er sich für die Dragqueen-Challenge den Bart abrasiert hat, wirkt er verunsichert. Bei den weiblichen Models haben Josy (19) und Canel die größten Schwierigkeiten im Posing. Das Shoot-Out entscheidet Kevin ganz cool für sich, obwohl fast alle Models seinem Konkurrenten Ray die Daumen drücken. Mit Ray muss einer der sympathischsten Kandidaten gehen.

Trefferquote beim Shooting wird zum Verhängnis Beim entscheidenden Catwalk treffen die Models auf zwei lebende Mode-Ikonen: die kanadischen Zwillingsbrüder Dean und Dan Caten (60), Gründer und Designer des Labels Dsquared2. In ihren sexy Outfits der aktuellen Kollektion fühlen sich die Models "geil und mächtig", so Canel. Aber können sie High Heels und Nervenflattern trotzen? Von Kevin, Moritz und Pierre sind auch die Dsquared2-Zwillinge hin und weg: "Ihr seid die drei besten männlichen Models hier." Damit ziehen sie wie Eliob und Jannik in die Top 10 ein. Zoe erntet bei den Mode-Twins ein Sonderlob: "Du siehst wie ein Topmodel aus und hast ein anderes Level an Professionalität gezeigt." Auch Lehramtsstudentin Daniela, Ex-Kita-Erzieherin Aaliyah, Jura-Studentin Magdalena und Ex-Putzkraft Canel retten sich in die Top 10. Für Canel ist das ein echter Warnschuss: "Beim Shooting warst du die Schwächste", so Heidi, "aber mit dem Walk hast du das Ruder herumgerissen." Für Wirbelwind Josy reicht es dagegen nicht. Für sie lief es weder beim Shooting noch auf dem Catwalk optimal: "Die niedrige Trefferquote beim Shooting wurde dir leider zum Verhängnis", begründet Heidi ihr Votum.