"Germany's Next Topmodel" 2025 - Nachbericht: So war Folge 20

"Heute wird's wild" verspricht Heidi Klum (51) gleich zu Anfang. Und in der Tat: Diese Folge 20 von "Germany's next Topmodel" (donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) hat es in sich. Heidis Models - Männer wie Frauen - werden Teil einer spektakulären Dragqueen-Show. Dazu schlüpfen sie in bunt glitzernde Kostüme und High Heels. Am Ende der ausgelassenen Show steht vier Models die Enttäuschung ins reichlich geschminkte Gesicht geschrieben. Zwei Mit-Favoritinnen scheiden überraschend aus. Zwei Boys müssen in der nächsten Folge ins Shoot-Out.

High Heels auch für Männermodels "In dieser Branche muss man offen für neue Looks und Facetten sein", findet Heidi Klum. Für die "Drag-Edition" von "GNTM" hat sie deshalb alte Bekannte eingeladen: die fünf Dragqueens Katy Bähm (32), Yoncé Banks (31), Bambi Mercury (37), Catherrine Leclery und Candy Crash. Die bunten Fünf stürmen die Model-WG und eröffnen Heidis Kandidatinnen und Kandidaten ihre ganz besondere Challenge. Als Teil einer schrillbunten Drag-Show werden sie in die Haut waschechter Dragqueens schlüpfen - allesamt hochhackig. Was bei den Männermodels für sparsame Minen sorgt, lässt die weibliche Konkurrenz mit Jubelstürmen zurück.

Dauerfehde zwischen Kevin und Aaliyah geht weiter Unter Anleitung der Dragqueens feilen die Models in Dreiergruppen an ihren Performances für den Abend. Banker Pierre (22) schlüpft ohne Berührungsängste in die High Heels und fühlt sich in dem ungewohnten Geläuf schnell wohl. Dagegen gewöhnen sich seine Kollegen Moritz (19) und Kevin (24) nur sehr zögernd an die hohen Hacken und ihre neuen Rollen als Königinnen der Nacht. Anleiterin Catherrine Leclery ist deshalb skeptisch, was Kevins Drag-Potenzial angeht. Doch ehrgeizig wie immer überflügelt er während der Tanzproben sogar die von sich überzeugte Aaliyah (22). Die Dauerfehde zwischen den beiden geht also weiter. Auch Mit-Favoritin Eva (26) hat bei den Proben schwer zu kämpfen: "Eva mangelt es an Power, weil sie nicht so gut aus sich rauskommen kann", stellt Coach Yoncé Banks fest. Die beiden Tanzprofis Josy (19) und Jannik (22) meistern die Drag-Choreografien hingegen mit Bravour und lassen für die Show einiges erwarten.

Josy ergattert ihren ersten Job Für willkommene Abwechslung zu den Drag-Show-Proben sorgt das Casting eines hochrangigen Elektronik-Kunden. Der sucht die neuen Gesichter einer Handy-Kampagne unter sechs zuvor ausgewählten Models. Daniela (20), Ray (30), Eva, Jannik, Josy und Kevin sollen ihre Kreativität vor und hinter der Handylinse unter Beweis stellen. In Zweiergruppen aufgeteilt shooten sie am Venice Beach von L.A., was das Zeug hält. Hinterher bearbeiten sie die Fotos mit den neuen Features der beworbenen Smartphones. Jannik punktet nicht allein mit seinem spektakulären Foto im Stil eines Breakdancers, sondern auch mit seiner positiven Art. Er ergattert den begehrten Job genauso wie Josy, für die es der erste Job der aktuellen Staffel ist.

Fachanleitung im "Tucking" Am Tag vor ihrem Auftritt als Dragqueens macht sich vor allem unter den Männermodels Nervosität breit. Im Videocall mit seinen Eltern in Berlin offenbart Moritz: "Morgen ist der Tag, vor dem ich am meisten Angst habe." Pierre nutzt die Zeit für ein Videotelefonat mit dem ausgeschiedenen Nawin. Der amüsiert sich über den bevorstehenden Dragqueen-Auftritt seines Kollegen. Kevin legt wegen einer Blase am kleinen Zeh eine High-Heels-Pause ein. Selbstmitleid macht sich breit: "Gib mir einen Schlag ins Gesicht und ich steck das ein. Aber so eine Blase am Fuß, das sind solche Schmerzen, grauenhaft!" Kurz vor der Show beschwert er sich dann über seine "Wurstverpackung", womit sein Drag-Kleid gemeint ist. Um die Wurst geht es auch für seine männlichen Kollegen. Von den Dragqueens lernen sie, was in Fachkreisen mit "Tucking" gemeint ist: Das männliche Geschlechtsteil wird für den Auftritt nach hinten gebogen. Oder wie Ray es ausdrückt: "Ich habe das schnell und ohne Schmerzen nach hinten gewurschtelt bekommen."

"Ich habe Bock, den Jungen rauszuschmeißen" Dann lässt Heidi endlich die alten und neuen Dragqueens los. In einem Nachtclub von L.A. legen sie teils spektakuläre Auftritte hin, die selbst so manch angestammte Dragqueen erblassen lassen. Besonders Josy und "Senorita" Jannik, aber auch Zoe (19) und Eliob (29) lassen es krachen. Canels (26) fulminante Show wird von Heidi und den fünf Queens zum "Highlight des Abends" erkoren. Und das interne Duell mit Kevin kann Aaliyah klar für sich entscheiden. Von Kevins skeptischer Bewertung will sich die euphorische Hamburgerin nicht länger ausbremsen lassen: "Ich hatte Spaß. Und langsam muss man hier ein bisschen egoistisch sein." Während sich die einen übers Weiterkommen freuen, hat Heidi traurige Neuigkeiten für Eva und Katharina (24): Beiden war während ihres Auftritts die Nervosität anzusehen, deshalb sind beide raus. Eine echte Überraschung für die Berlinerin und die Wienerin, konnten beide in den vergangenen Wochen doch große Model-Jobs an Land ziehen. Auch für Kevin sieht es düster aus. Vor der Entscheidung hofft er noch, "dass wir bei 'GNTM' keine Tänzer suchen, sondern Models". Doch Heidi teilt ihm mit, dass er in der nächsten Folge ins Shoot-Out muss. Sein "Gegner" wird Ray sein, der, wie Kevin, die Tanz-Choreografie verpatzt hat und nun ebenfalls zittern muss. Doch Ray münzt die prekäre Ausgangslage in eine Kampfansage an seinen Rivalen um: "Kevin ist große Konkurrenz, aber ich habe Bock, den Jungen rauszuschmeißen."