"Germany's Next Topmodel" 2025 - Nachbericht: So war Folge 4

"Ich kenne sie nicht." 2009 verlor Karl Lagerfeld (1933-2019) in einer TV-Show kein freundliches Wort über Heidi Klum (51). Umso bemerkenswerter, dass die Model-Mama ihren ersten Männer-Catwalk der diesjährigen "Germany's next Topmodel"-Staffel (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) ganz der deutschen Designer-Legende widmet. Für die 48 Models geht es um den Einzug ins Model-Haus. Ein aussichtsreiches Männer-Model trifft es im Anschluss an die glamouröse Lagerfeld-Show besonders hart.

"Er würde sich im Grab herumdrehen" Gleich zu Beginn der Folge huldigt Heidi Klum Modezar Lagerfeld. Er sei "der größte Designer aller Zeiten", so Klum aus dem Off. Das überrascht. Denn noch zu Lebzeiten verbannte der Designer Heidi Klum im Rahmen einer TV-Show 2009 ins absolute Mode-Abseits: "Heidi Klum? Ich kenne sie nicht. Die war nie in Paris, die kennen wir nicht." Klum gibt zu: "Es ist ja kein Geheimnis, dass er nicht der größte Fan von mir war." So vermutet Kandidat und Modekenner Eliob (29) in Gedenken an Lagerfeld und die bevorstehende Fashion-Show grinsend: "Wenn er das jetzt wüsste, er würde sich im Grab herumdrehen." Doch Klum beschwichtigt: "Was auch immer er von mir gehalten hat: Ich war und bin immer noch ein großer Fan seines Schaffens. Es ist mir eine Ehre, ihn und sein künstlerisches Vermächtnis bei 'GNTM' zu zelebrieren."

Chris' Motto: Oma stolz machen Um Lagerfelds Geist ins rechte Licht zu rücken, kleidet Hun Kim, Kreativdirektor der Marke "Karl Lagerfeld" die Männer-Models in neueste Kreationen. Die Models sollen auf dem Laufsteg Lagerfelds Geist in sich aufsaugen und möglichst mit ihren Outfits verschmelzen. Wem das am besten gelingt? Für einige der Models steht die Laufsteg-Premiere an, unter anderem für Chris (23) aus Düsseldorf. Den Zugang zur Modewelt hat er durch seine Oma und deren Mode-Boutique im Bergischen gefunden. Mit seiner Teilnahme bei "GNTM" will er ihr etwas von ihrem positiven Einfluss zurückgeben und sie stolz machen. Mehrere Schritte weiter als Chris wähnt sich Marcel (27) aus Hamburg. "Surreal und crazy", findet er die Ausstattung mit einem original "GNTM"-Bademantel: "Die Bademäntel sind das Zeichen von 'GNTM' und bedeuten: Man ist jetzt angekommen." Chefdesigner Kim passt ihm ein schulterfreies Glam-Outfit an, das es schon einmal in die "Vogue" geschafft hat. Nach dem Probe-Walk entlockt er dem Designer ein "awesome" und erntet Applaus.

Zwei Banker auf dem Laufsteg Vom Bankschalter auf den Laufsteg geht es für Pierre (22) aus Wien und Samuel (23) aus Köln. Pierre will seinen beiden jüngeren Brüdern (3 und 5) ein Vorbild sein. Bei ihm wurde ein Tumor im Knie diagnostiziert und durch eine Operation entfernt. Doch davon lässt er sich nicht stoppen: "Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Laufsteg oder Bankschalter, muss ich den Laufsteg wählen." An Banker-Kollege Samuel (23) stechen nicht nur seine auffälligen Tattoos ins Auge. Auch er bringt ein körperliches Handicap mit. 2019 wurde er auf einer Geburtstagsparty mit einem Messer angegriffen. Eine lange Narbe entlang der Bauchdecke zeugt noch heute von dem Vorfall und der lebensrettenden OP. Um es auf Heidis Laufsteg zu schaffen, hat er viel auf sich genommen. "Mittlerweile bin ich stolz auf meine Narbe", so Samuel, "bei 'GNTM' erfülle ich mir einen Traum".

Zwischen Abi-Nervosität und Finalträumen Äußerst selbstbewusst und erfolgreich präsentiert sich Ryan (22) in den sozialen Medien. Hinter der Fassade verbergen sich bei ihm aber einige Selbstzweifel, die sich vor allem auf sein Äußeres beziehen. Schon in jungen Jahren bildeten sich bei ihm Geheimratsecken. Deshalb entschied er sich vor einem halben Jahr für eine Haartransplantation. Vor dem Catwalk wird er dennoch nervös "wie vor der Abiprüfung" - ganz im Gegensatz zu Felix S. (29), Drag-Künstler und DJ aus Wien. Er ist schon in Wien gelaufen und hat auch sonst viel vor. Felix gibt zu, dass er noch nie selbst Wäsche gewaschen hat. Das erledigt seine Mutter für ihn. Bei "GNTM" will er "mindestens unter die Top Ten." Guter Start für ihn: Er darf die Fashion-Show beschließen. Zum "First Face" und Show-Opener wird Marcel erkoren. Auch seine Finalträume wachsen.

Fauxpas als Opener Kurz vor der Show spricht Supermodel Eva Herzigova (51) den Männer-Models Mut zu. Sie steht Heidi als Gastjurorin zur Seite. Zu Karl Lagerfeld hatte sie eine ganz besonders enge Beziehung. Auch Heidi kennt sie schon seit einer Ewigkeit. "Ich freue mich für sie, dass sie mit der Show so viel Erfolg hat." Die Show beginnt mit einem kleinen Fauxpas bei Marcel: Als er lässig seinen Blazer ausziehen will, bleibt eine Hand im Ärmel hängen. Gefahr fürs Weiterkommen? Auch Chris wirkt nervös und in sich gekehrt: "Er ist in seiner eigenen Bubble", so Eva Herzigova. Die beiden Banker Pierre und Samuel liefern hingegen cool ab.

"Er stiehlt mir das Herz" Ray (30) konnte schon beim letzten Mal Jurorin Naomi Campbell (54) von sich einnehmen. Schnell hat er auch bei Heidi und Eva Herzigova ein Stein im Brett. Als er erneut seinen Waschbrettbauch zeigt, glaubt er, "dass es nicht nur Heidi gefallen hat, dass ich mich oberkörperfrei gezeigt habe." Eva Herzigova beobachtet: "Sieh nur, wie er läuft, als ob er sagt: Ich weiß, dass ich's draufhab." Genauso angetan ist sie von Skater Moritz (18). Mit seinem jugendlichen Look kommt er hervorragend bei den Jurorinnen an: "Er stiehlt dir das Herz", so Herzigova. Als Letzter zeigt Felix aus Wien einen überzeugenden Walk und die berühmte Lagerfeld-Pose mit zwei Händen am Revers. "Er ist großartig", findet Designer Hun Kim.

Bittere Entscheidung um Show-Opener Marcel Das entscheidende Votum um den Einzug ins Model-Haus hält einige Überraschungen bereit. Die größte - und leider negative - betrifft Marcel. Vor der Entscheidung malt er sich bereits seinen weiteren Weg bei "GNTM" aus: "Dadurch, dass man den Walk eröffnet hat, ist man schon eine Stufe höher." Und fügt hinzu: "Natürlich will ich, dass ich weiterkomme und 'Germany's next Topmodel' werde." Auch Konkurrent Gabriel (23) glaubt, dass Marcel "zu 150 Prozent" weiter ist. Ungläubig fällt dann nicht nur Marcels Reaktion aus, nachdem Heidi und Eva ihr Urteil bekanntgeben: Die gesamte Gruppe scheidet aus. Auch für Chris ist Schluss: "Ich hatte dich von letzter Woche als Strahlemann in Erinnerung. Heute fand ich dich extrem lahm", so Heidi. Lockenkopf Kevin (24) konnte dieses Mal am meisten überzeugen: "Mir und anderen ist die Kinnlade runtergefallen. Das war super", so Designer Kim. Und Eva Herzigova pflichtet bei: "Du hast das super gemacht, wirklich toll!" In der kommenden Woche geht es erstmals ins Model-Haus.