"Germany's Next Topmodel" 2025 - Nachbericht: So war Folge 8

Heiß und hindernisreich geht es bei "Germany's next Topmodel" in Folge 8 zu (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei joyn). Heidi Klums (51) Männer-Models werden splitternackt in einer Wanne abgelichtet - und Klum betätigt sich als Schaum-Beschafferin. Außerdem verrät sie, auf welchen Hollywood-Promi sie steht. Danach definieren die Models auf dem tückischen Fashion-Catwalk den Begriff "Wackelkandidat" neu. Der pinkbärtige Felix, der Klums Herz bislang durch starke Leistungen und auffälliges Gekicher erfreut hat, landet unsanft. Sie lässt ihn zuerst umstylen und hat am Ende kein Foto für ihn.

Heidi Klum will Felix mit Umstyling helfen In ihrer Message an ihre Männer-Models spricht Klum von "weniger ist mehr". Für die Models deutet alles auf ein Nackt-Shooting hin. Und tatsächlich: Sie begeben sich im Adamskostüm in eine schaumgefüllte Wanne, wo Fotograf Marcus Schäfer sie möglichst vorteilhaft einfängt. Heidi Klum sorgt mit Schaum-Nachschub dafür, dass intime Körperregionen bedeckt bleiben. Felix F. aus Stuttgart macht den Anfang und erheitert wie immer alle am Set mit seinem einzigartigen Kichern und seinem markanten Äußeren. Pinke Haare und pinker Bart sind in Kürze zu seinem Markenzeichen geworden. Doch gerade die auffällige Haarfärbung sieht Heidi als Hindernis an, wenn es um Kundenaufträge geht. Um seine Chancen zu erhöhen, lässt sie ihn kurzerhand von Pink auf Braun umstylen.

Beim Nackt-Shooting verrät Heidi Klum ihren "Celebrity Crush" Zwischen Heidi Klum und Felix L. aus Wien entspinnt sich während des Shootings eine skurrile Konversation. An wen er beim romantisch-erotischen Wannen-Shooting denke, fragt sie ihn. Zunächst gibt er zu bedenken, "lieber an niemanden" denken zu wollen, "man will ja keine Erektion haben". Dann gesteht er, dass Sängerin Céline Dion (56) sein Promi-Schwarm sei. Heidis "Celebrity Crush" ist Hollywood-Star Joaquin Phoenix (50). "Das weiß mein Mann", schiebt sie schnell nach. Felix L. geht beim Shooting zwar nicht unter wie die Titanic. Andere haben ihm gegenüber jedoch die Nase vorn - und flirten schon mal mit Klum. In der Wanne liegend gesteht ihr Kevin, dass sie "wunderschön" sei. Sie gibt ihm zurück: "Das sieht heiß aus, wenn ich das mal so sagen darf." Ein Flirt? "Nein, nur ein Kompliment", so Kevin hinterher. Von Fotograf Marcus Schäfer wird er als künftiges Calvin-Klein-Model gehandelt.

Profi-Briefing sorgt für Verwirrung Vor dem Fashion-Walk zeigt sich Felix F. mit neuer Haarfarbe. Sein Kollege Keanu ist überrascht: "Auf einmal kommt ein fremder Mann herein." Dann bereitet Lena Gercke (37), erste "GNTM"-Gewinnerin, Moderatorin und Unternehmerin, die Models auf den futuristischen Walk vor. An ihrer Seite: Johannes Huebl (47), deutsches Top-Männermodel, das seit 18 Jahren in New York lebt. Er gibt den Models mit auf den Weg, dass sie sich auf dem Runway so bewegen sollen, wie sie sich fühlen. Das Briefing wird noch für einige Turbulenzen sorgen. Denn Heidi Klum will einen schnörkellosen "Future Walk" sehen.

Sturz- und Stolper-Parcours bringt Models zu Fall Mit hochhackigen Schuhen und dunklen Sonnenbrillen gestylt geht es für die Models über den von Nebel umwaberten Treppenstufen-Catwalk. Am souveränsten bewegen sich Keanu, Mattes, Ray, Moritz und Jannik über den Hindernis-Parcours. Alle anderen stolpern oder stürzen gar. Schon vor dem Walk orakelt Jonathan: "Wenn ich falle, fliege ich heute raus." Und prompt wirft es ihn gleich zwei Mal aus der Kurve - autsch! Seine jüngere Schwester Josy ist bei den Frauen noch im Wettbewerb. Muss er zittern? Er selbst macht sich "keine Hoffnungen mehr. Ich glaube, dass ich heute gehe".

"GNTM"-Aus für drei Models Die Atmosphäre vor der Entscheidung ist laut Nawin dieses Mal "sehr angespannt". Lena Gercke bescheinigt Ray "totales Charisma". In Moritz sieht sie gar einen "Ralph-Lauren-Typ. Du hast noch einen guten Weg vor dir", ist sie sicher. Ethan erhält für seinen allzu ausgelassenen Walk dagegen eine Rüge von Heidi: "Du musst besser zuhören." Dieses Jury-Feedback macht Ethan wütend. Er ist der Meinung, dass die Jury "nicht gut kommuniziert" und ihn falsch gebrieft hat. Auch der nun braunhaarige Felix erhält viel Kritik: "Du konntest dein Stolpern nicht überspielen." Für das sympathische Stuttgarter Model heißt das überraschend: Koffer packen. Ein letztes Mal ertönt sein markantes Kichern. Er scheidet genauso aus wie Gabriel aus Lugano und Christian. Für ihn geht es wieder zurück auf den heimischen Bauernhof in Kärnten. Im Gepäck: ein "GNTM"-Bademantel und jede Menge spannender "GNTM"-Erfahrungen.