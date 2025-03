"Germany's Next Topmodel" 2025 - Nachbericht: So war Folge 7

Fans des Formats sehnen diese Folge geradezu herbei: dem Umstyling der Models bei "Germany's next Topmodel" (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei joyn). "Schnipp, schnapp, Haare ab" lautet auch dieses Mal Heidi Klums (51) Motto. Und auch Moderator Klass Heufer-Umlauf (41), seines Zeichens gelernter Friseur, schwingt die Schere. Tränen nach dem Umstyling bleiben nicht aus. Doch auf dem Laufsteg überzeugen die Models mit ihren neuen Looks - bis auf vier. Für sie ist der Weg bei "GNTM" zu Ende.

Küken Zoe: "Sehe aus wie mein Bruder" "Bock auf Umstyling?" Heidi Klums Frage löst bei den "GNTM"-Models alljährlich erhöhten Puls aus. Die Befürchtungen der Models bewegen sich im Spektrum zwischen Extensions und Glatze. Fünf Models bleiben vom Umstyling verschont. Alle anderen fallen Heidi und ihrer Stylistin Wendy Iles in die Hände. Küken Zoe (19) muss die meisten Federn lassen. Ihre langen blonden Haare werden radikal gekürzt, was bei ihr alle Tränenschleusen öffnet. Ihre größte Befürchtung bestätigt sich: "Kurze Haare, ich sehe aus wie mein Bruder."

"Ich erkenne mich nicht wieder" Auch Magdalenas (21) Spannungslevel steigt exponenziell an, als sich Moderator Klaas Heufer-Umlauf (41) zu Heidis Styling-Team gesellt. Er hat eine dreijährige Friseurlehre abgeschlossen, "dann habe ich das nie wieder gemacht." Klaas im Spaß: "Vor fünf, sechs Jahren habe ich ein paar Nachbarskindern die Haare geschnitten. Damen-Haarschnitte konnte ich nie so richtig gut." Vertrauensbildung sieht anders aus. Model Magdalena (21) ist geschockt, als Klaas ein Gutteil ihrer langen, dunklen Haare kappt: "Ich erkenne mich nicht mehr wieder." Heidi findet ihren Look hingegen "sowas von nice." Zoe und Magdalena sollen später noch für ihre Looks gelobt und ihre Tränen belohnt werden.

Designer-Lob für Heidis Umstyling Nach einem Ausflug ins TV-Geschäft zu Joko Winterscheidt (46) und Klaas Heufer-Umlaufs Show "Duell um die Welt" steht der finale Walk an. Den stattet dieses Mal der norwegische Designer Peter Dundas (56) aus. Er kleidet A-Promis wie Michelle Obama (61) und Beyoncé (43) ein. Die von blond nach braun umgestylte Jule (21) und die nun kurzhaarigen Magdalena und Zoe erhalten von Designer Dundas ein Extralob für ihr Aussehen. Während Jule die Show eröffnen soll, wird Zoe die Ehre des Abschluss-Walks zuteil. Der Designer wünscht sich von den Models einen coolen, dynamisch-selbstbewussten Lauf über den Catwalk. Doch das können nicht alle umsetzen.

"Du bist diese Woche leider blass geblieben" Nach Jules verheißungsvollem Auftakt tappt Lucia (21) in die Stolperfalle. Ihre High Heels bleiben über den ganzen Runway hinweg in der engen Schleppe ihres Kleides hängen. Das Ergebnis: Ein Stolperlauf, der das Auge des Designers nicht erfreut. Jule ist überzeugt, das Malheur gut überspielt zu haben. Schließlich will sie "GNTM"-Siegerin 2025 werden. Heidi bescheinigt ihr allerdings: "Du bist diese Woche leider blass geblieben." Lucia scheidet aus und wird ihre "Mädels total vermissen."Dasselbe Schicksal ereilt Natali (25). Designer Dundas begründet ihr Ausscheiden so: "Dass du Tänzerin bist, habe ich auf dem Laufsteg mehr gespürt als ich wollte. Dir ist der Wechsel zum Topmodel heute nicht gelungen."

Canel meistert Stolperkleid-Falle am besten Ein Sonderlob von Heidi Klum erhält wieder einmal Model-Profi Katrin (56): "Du warst die Stärkste in der Gruppe." Gemeinsam mit Tochter Lulu (32) kommt sie eine Runde weiter. Beeindruckt zeigt sich Heidi auch von Canels (26) Laufsteg-Leistung. Wie sie mit der herausfordernden Schleppe ihres Kleides umgegangen ist "und trotzdem Gas gegeben" hat, imponiert Heidi: "Du warst die Beste heute." Für zwei weitere Models kommt dagegen das "GNTM"-Aus. Valeria (21) kann auf dem Laufsteg ihre Nervosität nicht abschütteln und erhält von Heidi kein Foto. Auch in Stellas (23) Walk war laut Heidi "der Wurm drin": "Du bist sehr sexy, aber das war heute nicht die Aufgabe." Und Designer Dundas fügt hinzu: "Du bist sehr hübsch. Ich hätte mir gewünscht, dein Walk wäre besser gewesen." Um vier Models dezimiert geht es in die nächste "GNTM"-Woche.