"Germany's Next Topmodel" 2025 - Nachbericht: So war Folge 5

Emotionale Achterbahn bei den weiblichen Models in Folge 5 von "Germany's next Topmodel" (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn). Vor allem ein tränenreiches Shooting bringt so manche Kandidaten an ihre Grenzen. In Gedanken an ihre Fernbeziehung in Russland erleidet eines der Models einen Schwächeanfall. Beim entscheidenden Schmetterlings-Walk stellen Outfits und High Heels manche Kandidatin vor große Herausforderungen. Für fünf von ihnen hat Heidi Klum (51) am Ende kein Foto.

Leila lässt Svenjas Provokation abperlen Bei den weiblichen Models kochen die Gefühle hoch. Mit ihrem Einzug ins Model-Haus rücken unterschiedlichste Charaktere eng zusammen - und das zeigt sich. Die extrovertierte Svenja (24) legt gleich gut los. "Haha, zum Glück haben wir auch ein Sofa!", ruft sie lauthals Kollegin Leila (22) durch die hallenartige Model-Unterkunft entgegen. Damit spielt sie auf Heidis Entscheidung am Ende der letzten Folge an, Leila doch mit ins Model-Haus zu nehmen: "Alle 25 Betten sind schon vergeben, aber es gibt noch eine Couch." Leilas Reaktion auf Svenjas "Witz": "Svenja, wenn ich deine Stimme höre, dann schaltet sich mein Gehirn automatisch ab." Leilas nüchterne Analyse: "Ich glaube, wir sind zwei unterschiedliche Charaktere, weil wir auf verschiedene Art und Weise unser Selbstbewusstsein ausstrahlen."

"Ich möchte heute gern eure Tränen sehen" Für die Models fängt ihr emotionales Auf und Ab dieser Folge jedoch gerade erst an. In einem Shoot-Out treten sie in Zweierteams vor Star-Fotograf Lado Alexis Kamera gegeneinander an. Es winkt die Teilnahme an der begehrten Marketing-Kampagne für "GNTM". Heidis Vorgabe für das Shooting: "Ich möchte heute gern eure Tränen sehen." Marie (21) findet die Aufgabe "cool, aber auch sehr extrem, weil man sich von einer so sensiblen Seite zeigen muss." Als kleine Hilfe darf sich jede eine Zwiebel aussuchen, die beim Tränenfluss unterstützen soll. Bei manchen reicht es allerdings aus, wenn sie an ihre Familie denken oder ihrem Heimweh freien Lauf lassen. Besonders persönlich berührt von der Aufgabe ist Eva (26). Ihre Mutter ist 2024 nach langer Krebs-Erkrankung verstorben: "Ich möchte unbedingt in die Kampagne, das ist mein absoluter Traum. Meine Mama hilft mir heute bestimmt."

Kollaps nach Gedanken an Freund in Russland Ehe es losgeht, betont Heidi Klum nochmals: "Mir ist bewusst, dass das heute ein Shooting unter extremen Bedingungen ist. Einem Model muss es aber gelingen, auf den Punkt abliefern zu können." Kindergärtnerin Aaliyah (21) aus Hamburg setzt sich im ersten Duell der Tränen souverän durch. Dann treffen Magdalena (20) und Marie aufeinander. Magdalena ist in Tränen aufgelöst: "Ich wusste, dass ich sehr emotional bin, wenn ich an meine Mama und meinen Freund denke." Der lebt in Russland, beide führen eine Fernbeziehung. Vor der Kamera sackt ihr Kreislauf plötzlich zusammen. Dreifach-Mutter und Model-Mama Heidi Klum kümmert sich um sie. Ihren Kollaps erklärt Magdalena im Anschluss so: "Meine Gedanken und Emotionen hatten großen Einfluss auf meinen Schwächeanfall. Man hat gespürt, dass Heidi selbst auch Mama ist. Sie war sehr einfühlsam und hat mir Wärme gegeben, das war schön für mich."

Svenja gewinnt Zweikampf der Tränenlosen Als Magdalena sich wieder erholt hat, qualifiziert sie sich nochmals tränenreich für die "GNTM"-Marketing-Kampagne. Genauso wie Svenja, wenn diese auch erheblich mehr Mühe mit den offenen Emotionen hat. Verzweifelt zerhackt sie vor dem Shooting ihre Zwiebel: "Die einen haben geweint, weil sie an ihre Familien gedacht haben oder es durch Schicksalsschläge nicht so leicht im Leben hatten. Da hatte ich nichts in petto." Über sich selbst sagt sie: "Ich bin sehr privilegiert aufgewachsen und habe von klein auf alles bekommen, was ich haben wollte." Heidis Tränen-Shooting ist für sie die "Endgegner-Challenge": "Wenn jemand kommt, der mit Emotionen gewappnet ist, dann habe ich die Arschkarte." Ihr Glück ist, dass auch Konkurrentin Canel (26) nicht so nah am Wasser gebaut ist. Am Ende macht Svenja das Rennen im Zweikampf der Tränenlosen. Wie zwölf weitere Kolleginnen, steht sie kurz darauf gemeinsam mit Heidi Klum für das offizielle "GNTM"-Plakat und den Show-Opener vor der Kamera.

Schmetterlings-Walk in Upcycling-Outfits Über das Weiterkommen in die nächste Runde entscheidet wieder einmal die Performance der Models auf dem Laufsteg. Den Schmetterlings-Walk stattet der Schweizer Star-Designer Kevin Germanier (33) mit schmetterlingsgleichen Outfits aus. Mit seinen Upcycling-Outfits kleidet er nicht nur Stars wie Taylor Swift (35) ein, er setzte auch die Abschluss-Zeremonie der Olympischen Spiele 2024 in Paris kostümlich ins rechte Licht. Auf dem "GNTM"-Runway sollen die Models elegant aus einem Kokon schlüpfen, um schließlich ihre volle Schönheit in der Metamorphose zum Topmodel zu entfalten. Bewertet werden sie dabei auch vom niederländischen Topmodel Romee Strijd (29), die als "Victoria's Secret"-Engel von sich reden macht.

"Ich werde sie alle weghauen mit meinem Walk" Leila freut sich auf ihren Walk. Kevin Germanier glaubt, dass sich "Petite Models" wie sie im Vergleich zu größeren Models noch mehr anstrengen müssen, um zu glänzen. Das provoziert Leilas Kampfgeist: "Ich werde sie alle weghauen mit meinem Walk." Die Freizügigkeit der Schmetterlings-Outfits wird für manches Model allerdings zum Thema. Stella findet sich in ihrem Outfit "sehr nackt": "Das bin ich so nicht gewohnt." Dem Designer gefällt Stellas Einstellung gar nicht: "Sie war nicht einmal mit dem Einkleiden fertig, da hat sie sich schon beschwert." Svenja hat mit Freizügigkeit kein Thema. Dem Designer erzählt sie, dass sie beim letzten Fashion-Walk die Ehre hatte, die Show zu beschließen. Laut Germanier keine gute Idee: "Sie hat sich damit als eine der Besten positioniert. Nun erwartet man natürlich auch das Beste von ihr."

"Wieso hat sie sich beworben?" Auch die kurvige Aaliyah fühlt sich im signalroten Schmetterlingskostüm wohl und gibt sich selbstbewusst: "Wenn mir jemand sagen würde, ich wäre zu dick, um zu modeln, würde ich einfach weghören. Ich bin 21 und liebe mich selbst, meine Kurven und das, was ich bin." Marie hadert hingegen mit ihren High Heels. Sie ist es nicht gewohnt, in hohen Schuhen zu laufen. Designer Germanier kann nicht erkennen, "dass Marie Model sein will. Ich sehe ihre Leidenschaft für Kleidung und für Storytelling nicht. Sie scheint keine Beziehung zu Mode zu haben. Da frage ich mich: Wieso hat sie sich beworben?"

"Sehe nicht so alt aus wie ich bin" Allen Diskussionen mit dem Designer zum Trotz hat es Stella zum "First Face" geschafft und eröffnet die Show. Trotz kleinerer Fehler wirkt sie auf Heidi und Romee Strijd sehr selbstbewusst. Leila will den Schmetterlings-Auftritt nutzen, um symbolisch aus ihrem eigenen Kokon zu schlüpfen: "Ich war sehr schüchtern, aber irgendwann bin ich ausgebrochen und habe mein Potenzial erkannt." Nach dem Lauf hat sie "ein richtig gutes Gefühl." Reicht das für ihren Sprung vom Sofa in die nächste Runde? Kindergärtnerin Aaliyah entlockt Heidi ein lautes "Wow!" Auch die 56-jährige Katrin aus Berlin kann voll überzeugen: "Ich hoffe, dass ich so aussehe, wenn ich 56 bin", so Romee Strijd. Und Katrin nimmt den Ball auf: "Ich bin total durchtrainiert und kann mithalten. Ich sehe nicht so alt aus wie ich bin."

Kokon-Panne und High-Heel-Desaster Zum Pannen-Lauf werden ihre Auftritte auf dem Catwalk für Marlene (22) und Marie. Marlene fühlt sich vor dem Walk "confident." Doch beim Ausstieg aus dem Kokon verheddern sich ihre Schmetterlingsflügel. Auf dem Laufsteg zeigt sie nicht die gewünschte Trotz-Reaktion auf ihre Kokon-Panne. Laut Romee Strijd wirkt sie "geschockt von ihrem missglückten Start." Marie hat Respekt vor den High Heels und spricht sich Mut zu. Ihr Start ist verheißungsvoll, dann folgt ihr High-Heel-Desaster. Sie schlüpft aus den Schuhen - und läuft mimisch ungerührt weiter. Strijd hat allerdings "Angst, dass sie sich den Knöchel bricht." Heidi wundert sich: "Wie hat sie das überhaupt geschafft?" Marie gibt hinterher zu bedenken: "Ich mache das alles zum ersten Mal."

Mutter und Tochter gemeinsam weiter Heidi hat zunächst eine zusätzliche Motivationsspritze für die Models parat: Der diesjährigen "GNTM"-Siegerin winkt ein Shooting für L'Oréal Paris. Laut Daniela (20) "der fetteste Preis, den es jemals gab." Dann kommt es zur Entscheidung. Angelina (20) aus Kempten konnte die Jurorinnen nicht überzeugen: "Uns fehlte die Energie bei dir." Mutter Katrin (56 ) und Tochter Lulu (32) aus Berlin bleiben dagegen weiter im Rennen- genau wie Aaaliyah. Marlene hat nach Aussage der Jurorinnen nach ihrem Kokon-Faux-pas nicht genug gekämpft und scheidet ebenso aus wie Leila. Die gibt sich kämpferisch: "Ich weiß, dass ich was kann und nutze draußen mein Potenzial, bloß nicht hier in der Show. Mehr sage ich nicht dazu."

GNTM-Reise für Marie zu Ende Magdalena hat nach ihrem Schwächeanfall auf dem Catwalk eine gute Leistung gezeigt und ist weiter. Dasselbe gilt für Eva nach einer sehr emotionalen Woche. Die nach Ansicht der Jurorinnen "schwächste Gruppe" um Jessica (21), Marie und Laura (30) erhält zuletzt ihr Urteil. Heidi glaubt, dass die Model-Karriere für Jessica "zu früh" kommt. Sie scheidet aus. Marie erhält von Heidi zunächst ein Lob dafür, dass sie ihren Kampf mit den hohen Schuhen überspielt hat. Aber sie gibt auch zu: "Ich habe gehofft, dass es heute funktioniert, aber es hat nicht geklappt." Während Laura bleiben darf, ist die "GNTM"-Reise für Marie zu Ende.