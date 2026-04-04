Heidi muss sich von einem Model trennen, das bei ihr immer für gute Laune gesorgt hat. Ein Männermodel glänzt in High Heels.

"Ich werde dich vermissen." In dieser Folge 16 von "Germany's next Topmodel" (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben und bei Joyn) muss Heidi Klum (52) schweren Herzens von einem ihrer persönlichen Favoriten Abschied nehmen. Beim Beach-Catwalk im knappen Glitzerhöschen kann er nicht überzeugen und muss gehen. Für ein anderes Model hätte die Woche nicht besser laufen können. Er heimst nicht nur den Kampagnen-Job für eine Weltmarke ein. Auf dem Laufsteg schlägt er in High Heels selbst die weibliche Konkurrenz.

Alexavius und Aurélie holen sich eBay-Job Zum Kundentermin beim Weltunternehmen eBay sind je vier weibliche und männliche Models eingeladen. Gesucht werden zwei Protagonisten einer deutschlandweiten Digital-Kampagne. Alexavius (22) ist besonders nervös. Bislang konnte er keinen Job ergattern. Doch diese Challenge scheint ihm auf den Leib geschneidert zu sein. Die Models sollen mit individuellen Outfits aus Second Hand-Kleidung ihre persönliche Geschichte erzählen. Alexavius wählt nicht nur den auffälligsten Look. Die Darstellung seines emotionalen Wegs vom Außenseiter zum selbstbewussten Model berührt die Jurorinnen. "Das hat mich tief ins Herz getroffen", so die Geschäftsführerin von eBay Deutschland. Bei den weiblichen Models macht Aurélie (22) das Rennen. Sie weckt fast freundschaftliche Sympathien bei der weiblichen Kunden-Jury: "Das sieht nach einem entspannten Wochenende-Look aus. Wir sollten zusammen brunchen gehen." Beim Kampagnen-Dreh beweisen die zwei siegreichen Models Schauspielkunst und Professionalität. Kundenfazit: "Es war eine Freude, mit ihnen zusammenzuarbeiten."

"Eine von euch wird stolpern" Ein Fashion-Walk am Strand in knapper Glamour-Bademode steht an. Frisch enthaart begeben sich die 19 Models in die Hände von Jimmy Coco (53). Hollywoods Experte für künstliche Bräune verleiht mit seiner Sprühpistole zahllosen prominenten Kunden den perfekten Glow. In Mini-Lackierkabinen erhalten Heidis Models ihren Neuanstrich. Künstlich vorgebräunt geht es an den Venice Beach. Dort wartet der Londoner Fashion-Designer Julien Mcdonald (55) auf die Models. Der ehemalige Lagerfeld-Schützling ist zum wiederholten Mal Gast bei "GNTM". Neben glamourösen Glitzer-Outfits ist er auch für seine schonungslose Model-Kritik bekannt. Angesichts des Strand-Catwalks auf dünnen Holzplanken sagt er vor allem den weiblichen Models voraus: "Ich bin sicher: Eine von euch wird stolpern." Von Yannecks (25) muskelbepacktem Körper ist Mcdonald sofort angetan: "Seinen Körper hätte ich gern. Er sieht wie ein griechischer Gott aus."

"Glaube nicht, dass das in der Bibel steht" Ihr freizügiger Bikini ruft bei Nachrückerin Safia (25) Bedenken hervor - aus religiösen Gründen: "Ich glaube nicht, dass in der Bibel steht, dass man sich so kleiden darf. Das ist mir schon unangenehm, wenn Freunde und Bekannte das so sehen." Alexavius fühlt sich in seinem Glitzerhemd "wie ein Victoria's Secret-Engel." Vom Designer erhält er noch ein Paar schwarze Pumps, in denen er "besser als die Frauen" laufen will. Gegen Anna (22) hätte er leichtes Spiel. Ihre Laufkünste gefallen dem Designer gar nicht: "Bislang bist du die Schlechteste." Er vermutet: "Es könnte ihr letzter Auftritt bei "GNTM" sein."

Glitzerslip "vorne viel zu klein" für Tom? Als zweite Gastjurorin gesellt sich Supermodel Stella Maxwell (35) zu Heidi Klum und Julien Mcdonald. Godfrey (34) eröffnet die Show "gladiatormäßig." Währenddessen wirkt Louis (23) "zu ernst", fast "versteinert", wie Heidi anmerkt. Ähnlich "roboterhafte" Wirkung hat Boureimas (21) Catwalk. Carsten (49) erhält die meiste Kritik: "Er sieht verloren aus, als ob er zum Einkaufen ginge", so Stella Maxwell. Die knappen Glitzerbadehosen der Männer haben es Heidi dennoch angetan. Sie fantasiert über ihren Ehemann: "Er würde da nicht reinpassen. Das Teil ist viel zu klein da vorne." Bei den Frauen überzeugen Nana (24), Daphne (25) und Julia (25). Die sonst stets gelobte Antonia (19) stolpert auf dem Runway gleich zwei Mal. Dann betritt Anna den Laufsteg am berühmten Strand. Die Rillen zwischen den Catwalk-Planken bereiten ihr Probleme. Doch sie meistert die Aufgabe - auch zur Freude des Star-Designers. Er ruft ihr zu: "Du hast es geschafft!" Zum Schluss zeigt Alexavius allen, wie ein Walk auf hohen Hacken auszusehen hat. "Er ist der Hammer!", ist Stella Maxwell begeistert.

"Sehe in dir kein Topmodel" In der Entscheidungsrunde macht Julien Mcdonald seinem Ruf als harscher Kritiker alle Ehre. Vor allem Antonia muss darunter leiden. "Werde ich mich an dich erinnern, wenn ich heute nach Hause gehe? Nein. Ich sehe in dir kein Topmodel." Heidi versucht zu beschwichtigen: "Es gab Models, die schwächer waren als du." Sie übergibt Antonia ein Foto. Doch trotz ihres Weiterkommens ist sie "zerstört." Freund Louis macht sich Sorgen: "Ich habe sie noch nicht so traurig gesehen. In meinen Augen war sie eine der Besten."

Aus für die "Best Ager-Vollbart-Waschbär-Kategorie" Carsten spürt vor der Entscheidung, dass es für ihn nicht optimal lief: "Für mich ist schlecht einzuschätzen, wo ich stehe", so der sympathische Euskirchener. "Ich bin in meiner eigenen Kategorie unterwegs, der Best Ager-Vollbart-Waschbär-Kategorie." Heidi Klum hat in den vergangenen Wochen stets betont, dass Carsten bei ihr stets für gute Laune gesorgt hat. Doch nicht nur Julien Mcdonald fragt sich: "Wo ist der selbstbewusste, fröhliche Typ, den ich heute Morgen gesehen habe?" Wegen seines schwächeren Strand-Walks muss Heidi ihn nun schweren Herzens nach Hause schicken: "Ich werde dich vermissen", wirkt Heidi sichtlich betrübt über Carstens Abgang.