Tausche Dorfleben gegen Supermodel-Welt. Bei "Germany's next Topmodel" Folge 18(donnerstags, 20.15 Uhr, ProSieben oder bei Joyn) macht eine Kandidatin von sich reden, die sich selbst chronisch unterschätzt und als "langweilig" einstuft. Ihre Erfolge sprechen eine andere Sprache. Beim Pressetalk kommt sie so gut an, dass zwei große deutsche Medien Exklusiv-Storys über sie verfassen. Vorher entscheidet sie eines der lukrativsten Castings dieser Staffel souverän für sich. Der Abschluss-Walk entscheidet dieses Mal über den Einzug in die Luxus-Villa. Ein Model muss die Koffer für den Rückflug nach Deutschland packen.

Überzeugender Käsebrot-Ausraster Die letzten 16 Models sitzen im Flieger nach München. Dort wartet einer der größten Jobs der Staffel auf sie. Allerdings erhalten nur acht von ihnen die Einladung zum Casting bei McDonald's. Gesucht werden die beiden neuen Gesichter einer deutschlandweiten Social-Media-Kampagne. In Zweierteams sollen die Models kurze Videos zu ihren individuellen Glücksmomenten rund um die Fast-Food-Kette erstellen. Für sein Video inszeniert Ibo (21) einen Streit mit Marlene (20), der sich durch den gemeinsamen Genuss eines Happy Meals in Wohlgefallen auflöst. Dauer-Selbstzweiflerin Anna (22) wirkt vor der Handy-Kamera wie verwandelt. Sie stellt eine Szene aus ihrer Kindheit nach. Als ihre Mutter ihr ein Käsebrot statt eines Burgers anbietet, "rastet" Klein-Anna sehr überzeugend aus. Am Ende sitzt sie genüsslich kauend im Fast-Food-Restaurant. Ihr Motto: "Ich bekomme immer, was ich will." Als einziges Duo schwächeln Yanneck (25) und Tony (31) beim Dreh. Yanneck gibt zu: "Ich hatte wenig Ideen. Diese Challenge hat mir nichts gegeben."

Dritter Job für Ibo Qualität und Idee von Ibos Kurzfilm überzeugen die drei Jurorinnen des Kunden ganz besonders. "Das Video hätte man sofort so posten können." Ibo ergattert seinen dritten Job, damit ist er Spitzenreiter unter den Männer-Models. Zu ihm gesellt sich Anna. Vor allem ihre schauspielerische Leistung wird gelobt. Das blonde Model aus der Nähe von Rosenheim ist, wie Ibo, neues Kampagnengesicht des Burger-Riesen. Anna bedauert, "dass ich mich so schlecht geredet habe. Ich muss daran arbeiten, mehr an mich zu glauben." Der anschließende Kampagnen-Dreh mit Anna und Ibo läuft zur vollen Zufriedenheit des Kunden: "Beide sind Models, die wir wieder buchen würden."

Boureima "schwätzt" Rassismus weg Beim Münchner Pressetalk nehmen Vertreterinnen von "Bild", "Gala", "Bunte", "taff" und eine Podcasterin die Models ins Visier. Den - aus Sicht der Journalistinnen - spannendsten Models winken exklusive Medien-Storys. Model-Senior Godfrey (34) wird zu seinem achtjährigen Sohn und seiner geschiedenen Ehe befragt. Der "Papa der Truppe" will er nicht sein, höchstens "großer Bruder oder Onkel." Von Ibos Model-Glück weiß sein Vater bislang nichts. Er will ihm aber zeigen: "Dein Sohn kann was." Boureima (21) aus Wangen im Allgäu ebnet rassistische Anfeindungen humorvoll ein, indem er Allgäuer Dialekt "schwätzt".

"Lange gedacht, dass ich langweilig bin" Die interessantesten Storys finden die Medien-Ladys bei Alexavius (22), Anika (27), Julia (25) und Anna. Sozialarbeiterin Anika hat mit sieben zum ersten Mal krankheitsbedingt ihre Haare verloren. Im Podcast "Life is felicious" darf sie darüber ausführlich berichten. Das Magazin "taff" widmet Alexavius einen eigenen Beitrag, in dem er über den Umgang mit homophoben Anfeindungen erzählt. Journalistenschülerin Julia hat vor zwei Jahren die Liebe ihres Lebens verloren. Wie sie damit klarkommt, erklärt sie "Bunte." Mit gleich zwei Exklusiv-Geschichten in "Bild" und "Gala" hat Anna auch hier die Nase vorn. Die Pflegefachfrau aus dem Chiemgau ist ganz dörflich auf einem Bauernhof aufgewachsen und saß dank "GNTM" zum ersten Mal in ihrem Leben in einem Flugzeug. Ihr Weg in die weite Modelwelt begeistert die Journalistinnen allesamt. Annas typischer Kommentar: "Das bedeutet mir viel, weil ich so lange gedacht habe, dass ich langweilig bin."

"Einer der schönsten Menschen" Zurück in Los Angeles winkt den Models ein Umzug von der bodenständigen Ranch in eine luxuriösere Unterkunft. Daphne träumt von einer "riesengroßen Villa mit Pool und geiler Aussicht." Doch: "Luxus will verdient sein", wie Heidi Klum betont. Darüber, wer umzieht, entscheidet ein Fashion-Walk in den ebenso farbenfrohen wie knappen Outfits des Pariser Labels "Marco". Supermodel Amelia Gray (24) assistiert Heidi Klum als Gastjurorin. Laut Heidi "weiß sie, was es braucht, um ganz oben dabei zu sein." Auf dem mit Konfetti gefluteten Runway stechen Ibo und Boureima heraus. Louis (23) begeistert Amelia Gray besonders: "So würde ich laufen, wenn ich ein männliches Model wäre." Tony (31) stuft sie gar als künftiges Supermodel ein. Bei Anika ist Gray hin und weg: "Sie ist einer der schönsten Menschen, die ich in meinem Leben gesehen habe."

"Geht dir die Puste aus?" 16 Models gehen über den Laufsteg. Die Luxus-Villa, die als nächste Station winkt, hat aber nur 15 Betten. Von den drei Schwächsten beim Catwalk fliegt ein Model nach Hause. Yanneck (25), Nana (24) und Antonia (19) zittern. Sonnyboy Yanneck scheint zu schwächeln. Heidi will von ihm wissen: "Geht dir langsam die Puste aus oder kannst du noch?" Doch er und Antonia haben Glück und sind knapp weiter. Nana konnte diese Woche in keiner der Prüfungen überzeugen. Sie kam weder bei Kunden noch auf dem Laufsteg an. "Ich wollte von dir spüren, dass du weißt, wie schön du bist", so Amelia Gray. "Es war eine sehr tolle Reise", fasst Nana zusammen. Doch die ist für die lebensfrohe Nana aus Frechen nun zu Ende.