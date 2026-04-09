Wer packt aus? Wer packt den Koffer? Den Models stehen in dieser Folge 17 von "Germany's next Topmodel" (mittwochs und donnerstags, 20:15 Uhr, ProSieben und bei Joyn ) zwei "GNTM"-Meilensteine bevor: das Medientraining und das Nacktshooting . Im knallharten Interview-Teaching will Moderator Christian Düren (35) die angehenden Medien-Stars aufs Glatteis locken. Und einige beißen an - auch weil sich Düren vom "Golden Retriever" zum "bissigen Rottweiler" wandelt. Das Nacktshooting wird ausgerechnet von Heidi Klums (52) Nachrückerin bestreikt. Klum ist wenig erfreut und schickt sie nach Hause. Den Rückflug tritt sie nicht alleine an.

Wie souverän gehen die Models mit Presse und Öffentlichkeit um? ProSieben-Moderator Christian Düren fühlt den angehenden Stars im Interviewtraining auf den Zahn. Alexavius (22) bemerkt: "Christian hat sich uns als der nette Golden Retriever vorgestellt. Dann wurde er zum bissigen Rottweiler." Zum ersten Mal sitzt auch Heidi Klum mit am Interviewtisch. Dort konfrontiert Düren Model-Sonnenschein Daphne (25) mit ihrer Teilnahme an einem Deutschrap-Video mit expliziten Texten. "Ich hätte mir vielleicht mehr Gedanken machen sollen. Aber ich finde es nicht schlimm, mich sexy zu zeigen." Musikproduzent, Model, Reality-Star: Will Godfrey (34) einfach nur "berühmt" werden? Der Wiener gibt zu, dass er in die Reality-Welt zurückkehren würde, wenn er bei "GNTM" scheitert. "Ich bin ihm ein bisschen auf den Leim gegangen", erkennt er hinterher. Und Düren rät ihm zu mehr Lockerheit, sonst "wird es nie klappen".

Wie steht es um die beiden Flirt-Paare der bisherigen Staffel? Antonia (19) fragt Christian Düren nach ihrem Beziehungsstatus. "Ich bin Single", blockt sie erst ab, um dann zuzugeben: "Mit Louis verstehe ich mich sehr gut. Aber ich fokussiere mich aufs Modeln." Auch Louis (23) betont "professionell bleiben" zu wollen. Anschließend gesteht er doch: "Ich kann mir theoretisch mit Antonia alles vorstellen. Ich weiß, was ich an ihr habe. Und dass ich sie sehr liebhabe." Heidi findet das "süß". Weit unklarer geht es zwischen Anna (22) und Yanneck (25) zu. Düren kann Anna entlocken, dass Yanneck ihr Typ wäre: "Und ich denke, ihm geht es ganz genauso." Doch der bleibt cool: "Ich habe hier kein Interesse an irgendwem." Anna ist sichtlich überrascht: "Halleluja, was redest du da? Da hat er wirklich den Vogel abgeschossen."

Heidi: "Finde ich echt nicht so cool"

Heidis Ankündigung des bevorstehenden Nacktshootings mit "möglichst ästhetischen Fotos" ruft gemischte Reaktionen hervor. Ibo (21) freut sich: "Ich weiß nicht, was die mit uns machen werden, aber ich habe irgendwie Lust." Auch Godfrey ist hochmotiviert: "Ich liebe es, mich zu zeigen, let's go!" Seine Intimfeindin Nana (24) ist deutlich nervöser. Religion spielt in ihrem Leben eine zentrale Rolle. Ein Nacktshooting passt nicht zu ihren Werten. Aber sie weiß: "Man darf sich nicht verkopfen." Safia (25) hat dagegen bereits ihre Entscheidung getroffen. Am Nacktshooting will sie nicht teilnehmen: "Das spricht gegen meine Prinzipien. Der nackte Körper ist nur für bestimmte Personen gedacht."

In der Staffel des Vorjahres schied Safia aus gesundheitlichen Gründen aus. Heidi Klum versprach ihr damals eine Wild Card für dieses Jahr. Erst in der vergangenen Woche ist Safia neu eingestiegen. Jetzt ist Heidi von ihrem Entschluss gegen das Shooting nicht gerade erfreut: "Das finde ich echt nicht so cool. Wir mussten extrem viel machen, um dich hierhin zu bekommen: das Visum, die Reise, die Betreuung, die Versicherung. Gerade die Models, die vor dir ausgeschieden sind, hätten noch da sein können." Dann wünscht sie Safia eine "schöne Heimreise".

Das heikle Shooting im Hafen von Los Angeles übernimmt "GNTM"-Legende Rankin (59). "Es gibt keinen Fotografen, dem ich mehr vertraue als ihm", so Klum über den Briten. Mit Hilfe von künstlichen Fingernägeln, gebleichten Augenbrauen und Bodyspray in Fischschuppen-Optik verwandeln sich die Models in "High Fashion Fische" vor Rankins Linse. Godfrey, Ibo, Alexavius und Anika (27) begeistern den Star-Fotografen mit ihren Posen: "Es wird schwer, sie zu toppen." Tony (31) ist schließlich Rankins "Favorit des Tages". "Krass gut", findet auch Heidi dessen Posen.

Andere Models zeigen sich weit weniger kreativ und wackeln - darunter auch Daphne, Boureima (21), Nana, Merret (20) und das Flirt-Pärchen Antonia und Louis. Über den urteilt Rankin: "Er erinnert mich an einen Charakter aus 'Herr der Ringe', aber er modelt wie Gollum." Es wird eng für die beiden. Was, wenn einer von ihnen ausscheidet?