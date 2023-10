"Good Omens": Kommt Staffel 3 der Fantasy-Serie auf Prime Video?

Worum könnte es in "Good Omens"-Staffel 3 gehen?

Achtung, Spoiler-Alarm!

So endet Staffel 2: Gabriel und Beelzebub werden ein Paar und geben ihre Posten im Himmel bzw. in der Hölle auf. Metatron bittet Erziraphael darum, Gabriels Nachfolger zu werden und in den Himmel zu kommen. Auch ein Kuss von Crowley, der ihm seine Liebe gesteht, kann ihn nicht umstimmen und die beiden gehen fortan getrennte Wege.

Auf Erziraphael wartet im Himmel eine besondere Aufgabe (etwa ein weiteres Armageddon?), das in Staffel 3 Thema werden könnte. Auch wird das ungleiche Duo wieder aufeinandertreffen und vielleicht dieses Mal endlich zusammen in den Sonnenuntergang reiten.

Neil Gaiman hatte vor dem Streik der Drehbuchautor:innen bereits "einen ersten Entwurf von Episode 1 der dritten Staffel und die letzten fünfzehn Seiten von Episode 6 [...] geschrieben", wie er auf seinem persönlichen Tumblr-Account verrät. Laut "Screenrant" arbeitet er seit dem Ende des Autorenstreiks auch schon wieder fleißig an Staffel 3 weiter.