Green Lantern & Strange Adventures als neue DC-Serien bei HBO Max

Strange Adventures

Die zweite Serie wird die TV-Adaption einer klassischen Comic-Serie von DC sein, die in den 50er-Jahren als Science-Fiction-Serie begann und später zu einer Mystery-Serie wurde. Die Serie hat sowohl Weltraum-Charaktere wie Adam Strange und Space Ranger als auch magische Figuren wie Deadman hervorgebracht. In der Anthologie-Serie für HBO Max wird es eher in Richtung Mystery gehen. Deadline Hollywood beschreibt die Serie als "Twilight Zone" im DC-Universum. Jede Episode erzählt eine mysteriöse Geschichte, in der Charaktere aus dem DC-Universum vorkommen.

Beide Serien, Green Lantern und Strange Adventures, werden von Berlanti Productions in Zusammenarbeit mit Warner Bros Television für HBO Max produziert. HBO Max startet in den USA im Mai 2020 und ist der Streaming-Anbieter von WarnerMedia. Zu dem Konzern gehören neben dem Hollywood-Studio Warner Bros. auch der Comic-Verlag DC Comics sowie der "Game of Thrones"-Sender HBO.