"Meine ursprüngliche Idee war, dass Ellen zum Start der Pilotfolge nackt auf der Couch liegt", erklärte Regisseur Peter Horton im Buch "How to Save a Life: The Inside Story of Grey's Anatomy" von Lynette Rice. Er führte bei der ersten Folge von "Grey's Anatomy" Regie und war von 2005 bis 2007 ausführender Produzent.

"Wir wollten mit der Kamera ihren Körper und ihre Kurven außerhalb vom Fokus zeigen. Man hätte nicht einmal richtig erkannt, was es war", führte Horton weiter aus. Im Anschluss hätte man auf ihre Augen fokussiert, die sich langsam öffnen hätten sollen. "Es wäre eine schöne, wörtliche Darstellung von 'Grey's Anatomy' gewesen", ist Horton auch jetzt noch der Meinung.

"Shonda hatte aber einen guten Einfall, wie die Show mit einem Knall starten kann", erklärte der Produzent. Doch auch dafür musste gekämpft werden, wie das Kapitel weiter beschreibt.