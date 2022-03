Wie "Bustle" allerdings berichtet, dürfte es sich bei Arizonas Comeback (das sicherlich einmal mehr ignorieren würde, dass die Gute vor vielen Staffeln eigentlich ein Bein verloren hat) um mehr als reines Fan-Wunschdenken handeln: Schon Capshaws Insta-Post vom Jänner 2021 (!) mit der Caption "New York state of mind in a California sea of sunshine” versetzte Arizona-AnhängerInnen in pure Aufregung.

Als sie einige Tage später gemeinsam mit ihren Ex-KollegInnen Chandra Wilson, James Pickens Jr., Kelly McCreary und Camilla Luddington in der YouTube-Serie "Stars in the House" auftrat, waren sich Fans sicher: Arizona wird bald wieder im Grey Sloan Memorial Hospital arbeiten (und dort hoffentlich nicht gleich das Zeitliche segnen)!