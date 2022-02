"Grey's Anatomy": Das sagt McKidd zu Owens Sterbehilfe-Geständnis!

Staffel 18 – obwohl von Fans wegen der ansonsten eher lauwarmen Storyplots als "langweilig" abgewatscht – macht hier keine Ausnahme: Diesmal ist es die Thematik der Sterbehilfe, die "Grey's" mutig an- und natürlich in hochdramatische Storys verpackt: Weil Dr. Owen Hunt (Kevin McKidd) nach einem schweren Autounfall überzeugt ist, dass seine Zeit nun gekommen ist, vertraut er sich seinem Kollegen Cormac Hayes (Richard Flood) an: Er hat bei einem verletzten Soldaten ärztlich assistierte Hilfe zum Suizid geleistet – und drei weiteren hat er es versprochen.

Eine Bombe, die "Grey's" mit diesem höchst kontroversen Thema da hochgehen ließ – und ein weiterer Beweis, dass die Serie nach wie vor keine Angst hat, über noch so steile und hohe dramaturgische Klippen zu springen (und nein, diese Metapher ist hier nich zufällig gewählt!).