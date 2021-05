Comeback möglich?

Wie "E! News" berichtet, ist Germanns Ausstieg allerdings nicht unbedingt endgültig: Showrunnerin Krista Vernoff verriet, dass die Figur ab und zu noch zu sehen sein wird.

"Dass ich mit all diesen unglaublich talentierten Leuten von 'Grey's Anatomy' zusammenarbeiten durfte, war ein großes Privileg", so Germann in seinem Statement zum Ausstieg. Tom Koracick war seit 2017 Teil der Serie mit Ellen Pompeo in der Hauptrolle.