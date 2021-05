Er werde für immer dankbar sein für die "unendlichen Möglichkeiten", die ihm die Serienmacher eröffnet hätten, wurde Williams in der Mitteilung zitiert. "Die Erfahrung und Ausdauer nach fast 300 Stunden weltweit führendem Fernsehen ist ein Geschenk, das ich immer bei mir tragen werde."

Jesse Williams wurde 1981 in Chicago geboren. Vor seiner Schauspielkarriere unterrichtete er Englisch und Geschichte an einer High School. Zuletzt war er in der Amazon-Serie "Little Fires Everywhere" zu sehen.