Bei "Grey's Anatomy" ist es Tradition, dass alle paar Jahre neue, junge Figuren zum Cast in Form von ärztlichen PraktikantInnen hinzustoßen. Nun wurden die neuen Gesichter für die kommende 19. Season enthüllt. Seht selbst, wer bald in die Fußstapfen von Meredith, Alex, Izzy, George & Co. treten wird.