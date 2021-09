Das kürzlich erschienene Buch "How To Save A Life: The Inside Story of Grey's Anatomy" von Lynette Rice brachte schon so einige Set-Geheimnisse von "Grey's Anatomy" ans Licht, beispielsweise soll es zwischen Burke-Darsteller Isaiah Washington und Derek-Shepherd-Darsteller Patrick Dempsey zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung gekommen sein.

Jetzt plauderte Hauptdarstellerin Ellen Pompeo selbst in ihrem Podcast "Tell Me With Ellen Pompeo" ein pikantes Detail von den Dreharbeiten aus: Sie und Denzel Washington, der in der 12. Staffel eine Episode lang Regie führte, gerieten einst in eine hitzige Diskussion.