Dank der Ermutigung seiner Lehrerin studierte Hernández Elektrotechnik an der University of the Pacific und machte dort 1984 seinen Abschluss. Danach machte er dank eines Stipendiums an der University of California seinen Master als Ingenieur.

So wie im Film wurde Hernández an seinem ersten Arbeitstag als Ingenieur im Lawrence Livermore National Laboratory aufgrund seines Migranten-Aussehens für den Hausmeister gehalten, wo er für 14 Jahre arbeitete. In all der Zeit bei dem Institut gab er seinen Traum nicht auf und bewarb sich immer wieder für das Trainingsprogramm von NASA.

Bereits vor seiner Tätigkeit als Astronaut bewirkte er Unglaubliches, denn in dem Labor war er an der Entwicklung des ersten digitalen Vollfeld-Mammographie-Systems beteiligt, das heute bei der Früherkennung von Brustkrebs hilft.