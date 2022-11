"Hallelujah": Die ultimative Doku zu Leonard Cohen im Kino

Wie kam der Song "Hallelujah" zustande?

In erster Linie geht es aber um die erstaunliche Erfolgsgeschichte eines einzigen Songs. Nach 5 Jahren und mindestens 150 Versen war Leonard Cohen endlich mit seinem Magnus Opus "Hallelujah" zufrieden - allerdings beschloss sein Haus-Label Columbia Records, die LP nicht in Amerika zu veröffentlichen. Was zuerst wie eine persönliche Tragödie wirkte und Cohen in eine Schaffenskrise stürzte, war der Beginn einer unerwarteten Karriere des Songs.

Der ging seinen eigenen Weg und schaffte es mit Hilfe von Coverversionen von musikalischen Größen wie John Cale, Bob Dylan und Jeff Buckley, Nummer 1 in den Billboard-Charts zu werden. Als dann im Film "Shrek" eine ganz eigene, "gereinigte" Textversion des Songs auftauchte, war dessen Erfolg nicht mehr zu bremsen: "Hallelujah" wurde zum Dauerbrenner in unzähligen Talentshows, auf Hochzeiten und bei Trauerfeierlichkeiten. Daran hat sich bis heute nichts geändert.

Seine Weltpremiere feierte "Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song" im Rahmen der Internationalen Filmfestspiele von Venedig 2021. Im Juni 2022 fand die Deutschlandpremiere des Films im Rahmen des Filmfest München statt.

"Hallelujah: Leonard Cohen, A Journey, A Song" läuft ab 18. November in unseren Kinos.