Bradley Cooper: "Ich würde wahrscheinlich sofort 'Hangover 4' machen"

Trotz all dem kann sich Cooper wohl auch eine Rückkehr in die urkomische Welt von "Hangover" vorstellen. Zu Gast im Podcast "The New Yorker Radio Hour" verriet der 48-Jährige am 24. November: "Ich würde wahrscheinlich sofort 'Hangover 4' machen, einfach weil ich Todd, Zach und Ed so sehr liebe." Mit den Angesprochenen meint Cooper selbstverständlich seine "Hangover 1-3"-Co-Stars Zach Galifianakis (54) und Ed Helms (49) sowie Regisseur Todd Phillips (52).