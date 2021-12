Das gilt freilich auch für die Handlung: Komplexes wollen wir mit Katerstimmung genauso wenig wie Melodramatisches, Gesellschaftskritisches, Hypervisuelles oder allzu Intellektuelles. Noch nie haben wir Vorhersehbarkeit, Oberflächlichkeit und Trivialität, aber auch Humor und Entspannendes in Filmen so sehr gefeiert wie an Tagen wie diesen.

Wenn es deine körperliche Verfassung zulässt, bieten sich außerdem Filme an, die dramaturgisch und stilistisch das Hangover-Feeling selbst einfangen – weil wir uns in unserem Elend dann so richtig verstanden fühlen.

Die 12 besten Hangover-Filme, die du auch mit Katerstimmung schauen kannst: