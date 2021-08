Daniel Radcliffe hat sich überlegt, welche Figur er in einem potentiellen "Harry Potter"-Reboot übernehmen würde – und es ist nicht seine bisherige Titel-Rolle.

Bei einem Interview mit Josh Horowitz in dessen "Happy Sad Confused"-Podcast, das via "The Wrap" publik wurde, verriet Radcliffe, dass er im Fall eines Reboots gerne einer der Marauders wäre: "Ich würde entweder Sirius oder Lupin spielen. Das waren zwei Figuren, die ich selbst immer für großartig gehalten haben. Vielleicht bin ich auch durch meine Dreharbeiten mit den beiden Darstellern beeinflusst, denn die gehören zu meinen schönsten Erinnerungen."

Sirius war Harry Potters Pate und Remus Lupin, der enge Freund von Harry Vater, hat sich immer als Mentor des jungen Zauberers verstanden. Verkörpert wurden die beiden in den Filmen von Gary Oldman und David Thewlis.