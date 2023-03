Gleichzeitig aber wissen wir: Die HeldInnen-Reise passt sich von Buch zu Buch bzw. Film zu Film immer mehr dem Alter und dem Erwachsenwerden der ProtagonistInnen an. Je älter Harry und seine FreundInnen werden, desto düsterer wird auch die Story – und desto mehr werden natürlich auch Themen in den Fokus gerückt, die in der Pubertät von Bedeutung werden. Die erste Liebe und das Interesse am anderen/selben Geschlecht natürlich inklusive – und somit auch die ersten sexuellen Gehversuche. Doch trotzdem war und ist mehr als vorsichtiges Küssen und harmloses Flirten in der "Harry Potter"-Welt nicht erlaubt.

Anders als die Romane wollte Regisseur Mike Newell in der Verfilmung von "Harry Potter und der Feuerkelch" letzteres eindeutig ansprechen und zumindest andeuten, dass die Hogwarts-Jugendlichen sexuell sehr wohl aktiv sind, denn sie sind halt auch nur ... Jugendliche. Ursprünglich beinhaltete das Drehbuch nämlich eine Sexszene, die es dann aber (wenig überraschend) doch nicht in den Final Cut geschafft hat. Nun aber ist genau diese Szene wieder aufgetaucht, die ihr euch hier ansehen könnt: