Wer spielt in "Haus des Geldes: Berlin" mit?

Auch der Cast von "Berlin" steht bereits fest. Michelle Jenner wird das Technikgenie Keila spielen und Tristán Ulloa wird als Professor and Berlins Ratgeber Damián zu sehen sein. In weitern Rollen dabei: Begoña Vargas als impulsive Kämpferin Cameron, Julio Peña Fernández als der loyale Komplize Roi sowie Joel Sánchez als Raubein Bruce.

Der Cast hat sich bislang vor allem durch spanische Produktionen einen Namen gemacht. Jenner war unter anderem Teil des Ensembles in Pedro Almodovars Drama "Julieta", Fernández ist in der Netflix Serie "Through my Window" als Ares zu sehen und Ulloa spielte in "Narcos" sowie "Terminator: Dark Fate" mit.

Wie wir seit der 5. Staffel wissen, hat Berlin auch einen Sohn Namens Rafael. Ob der Experte für Cyber-Sicherheit und Elektro-Technik auch in der Spin-Off-Serie auftreten wird, ist aber noch ungewiss.

Hier könnt ihr einen Blick auf den Cast in ihren Rollen werfen: