Die 6 besten Heist-Serien, die ihr nicht verpassen solltet

Um den größten Raubüberfall in der Geschichte durchzuziehen, rekrutiert ein mysteriöser Mann, der nur Professor genannt wird, eine Bande von acht RäuberInnen, die eine einzige Eigenschaft teilen: Keine/r von ihnen hat etwas zu verlieren. Fünf Monate in absoluter Abgeschiedenheit, in der sie jeden einzelnen Schritt durchgingen, jedes Detail, jede Wahrscheinlichkeit gipfeln in 11 Tagen in der Nationalen Münz- und Briefmarkenfabrik Spaniens. Sie sind umgeben von Hundertschaften bewaffneter Polizeikräfte und halten Dutzende von Geiseln in ihrer Macht – und jetzt heißt es herauszufinden, ob ihr Plan aufgehen wird oder nicht

Alle fünf Staffeln von "Haus des Geldes" sind auf Netflix verfügbar. Hier geht's direkt zur Serie!