"Haus des Geldes": Remake kommt schon 2021 auf Netflix

Darunter befinden sich einige bekannte Gesichter: Yoo Ji-Tae ("Oldboy", "The House That Jack Built") wird in die Rolle des Professors schlüpfen, Tokio wird von Jeon Jong-seo ("The Call") verkörpert, Nairobi wird vom koreanischen Model und TV-Star Jang Yoon-Ju dargestellt, "Lost"-Star Kim Yunjin wird die polizeiliche Verhandlungsexpertin sein und Park Hae-Soo ("Time To Hunt") spielt Berlin. Zudem wird Park Myung-hoon, bekannt aus dem Oscar-prämierten Film "Parasite", eine der Geiseln verkörpern.

Alex Pina, der Macher der spanischen Version, wird beim Remake ebenfalls mitwirken, wie "Deadline" berichtet. Regisseur ist der Netflix-erprobte Kim Hung-son, der bereits die Serie "The Guest" kreierte.

Wann genau die Neuauflage von "Haus des Geldes" auf Netflix starten wird, ist derzeit nicht bekannt.