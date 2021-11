"Hawkeye": Die 6 besten Easter-Eggs zu den Folgen 1 und 2

1. Was verrät der Vorspann über Kate Bishop?

In "Hawkeye" geht es zunächst gar nicht so sehr um den berühmten Bogenschützen, sondern es wird in Gestalt der jungen Kate Bishop (Hailee Steinfeld) neue Heldin eingeführt. Wir bekommen durch eine Rückblende ins Jahr 2012 einen prägenden Moment aus ihrer Kindheit geboten, als die Avengers gerade den Angriff der Außerirdischen auf New York zurückzuschlagen versuchten.

Danach erfolgt ein Zeitsprung in die Gegenwart, doch was Kate seither erlebt hat, wird in Form des animierten Vorspanns abgehandelt: