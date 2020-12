Helena Bonham Carter sieht moralische Verantwortung, "The Crown" als Fiktion zu deklarieren

Helena Bonham Carter, die in der populären Netflix-Serie "The Crown" die Rolle der Princess Margaret spielt, hat sich zur Debatte rund um die Kennzeichnung als Fiktion geäußert. Auslöser der Debatte war die Forderung des britischen Kulturministers Oliver Dowden nach "Warnhinweisen" am Beginn jeder Episode, dass die Serie fiktiv sei und keine historischen Tatsachen darstelle.