Warum fällt die "Helene Fischer Show" auch 2022 aus?

Auch dieses Weihnachten werden die Fans ohne die "Helene Fischer Show" auskommen müssen: Das ZDF hat entsprechende Medienberichte bestätigt, dass die traditionelle Weihnachtssendung der Schlagersängerin 2022 ausfallen wird. Zuletzt war die "Helene Fischer Show" 2019 ausgestrahlt worden.

"Die Planung und Umsetzung der 'Helene Fischer Show' als eine der größten und aufwändigsten Hallenproduktionen im deutschen TV ist auch in diesem Winter mit zu vielen Unwägbarkeiten und produktionellen Herausforderungen verbunden. Gemeinsam mit Helene Fischer und ihrem Team haben wir uns deshalb schweren Herzens entschieden, die Show auch 2022 auszusetzen", heißt es in einem Statement des Senders, das der Nachrichtenagentur spot on news vorliegt.