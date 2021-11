"Hellbound": Worum könnte es in Staffel 2 gehen?

Der Tod ist nicht das Ende

Obwohl der Tod durch die Hände der Monster bisher als unausweichliche Tatsache geschienen hat, deuteten die Geschehnisse der letzten Folge an, dass womöglich doch eine Chance besteht, die in die Hölle versetzten SünderInnen wieder zurückzuholen. Zugleich wurde deutlich, dass die Kreaturen nicht nur erklärte SünderInnen verfolgen, wodurch der religiöse Kult namens "The New Truth" plötzlich sehr fragwürdig erscheint.

Die zweite Staffel würde sich vermutlich darauf konzentrieren, uns über die Herkunft dieser gefährlichen Wesen aufzuklären. Und da es Park Jeong-ja (Kim Shin-rok) zuletzt gelungen ist, aus der Hölle zurückzukehren, könnte sie zu der neuen Leit-Figur von weiteren Folgen werden. Wünschenswert wäre es ebenfalls, mehr über die Vergangenheit des Kult-Gründers Jeong Jin-soo zu erfahren.