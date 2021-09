"Hellbound"-Trailer: Netflix-Horror vom "Train to Busan"-Macher

Hohe Serien-Erwartungen

Ob Sang-ho auch im Serien-Format seine hohen Standards halten kann, muss sich erst erweisen. Sein "Train to Busan" ist jedenfalls einer der populärsten Horror-Streifen des letzten Jahrzehnts und wird gleichwertig mit Werken wie "Get Out" und "A Quiet Place" eingestuft. Sang-hos bisher letzter Film "Peninsula" wurde zwar als "Busan"-Sequel präsentiert, ist aber ein eigenständiger Zombie-Film.

"Hellbound" erlebt seine TIFF-Premiere am 11. September und sollte noch heuer auf Netflix starten.