5. Gollum

Irgendwie haben wir ihn ins Herz geschlossen, diesen kleinen, schlechtgelaunten Schleicher, dessen Sinnen und Trachten nur von dem legendären Ring in Anspruch genommen wird – falls er nicht gerade Fische oder Orkfleisch futtert. Daher wäre es überfällig, dass Gollum einmal groß in einem Einzelabenteuer herauskommt. Immerhin verbrachte er rund 400 Jahre in den Höhlen unter dem Nebelgebirge, in denen er die Angewohnheit zu Selbstgesprächen entwickelte. Wie wäre es somit, uns einmal einen typischen Gollum-Tag vorzuführen, bei dem er als sein eigener Erzähler auftritt?

Außerdem würde gerade bei dieser Figur auch eine Origin-Story Sinn ergeben – vergessen wir nicht: Gollum war einst ein Hobbit namens Smeagol, bevor sich nach dem Mord an seinem Vetter und dem Ring-Raub seine Gestalt zu verändern begann. Wie verlief also sein früheres Hobbit-Leben? Solange Schauspieler Andy Serkis bereit ist, wieder seine Stimme und vielleicht sogar seine Figur herzuleihen, würden wir uns ohnehin jeden nur denkbaren Gollum-Film anschauen.