Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht (2022)

In der Serie von und auf Amazon Prime Video geht es zurück in eine Zeit, in der große Mächte entstehen, Königreiche ruhmvoll aufstiegen und wieder zerfielen, unwahrscheinliche Helden sich beweisen mussten und die Hoffnung am dünnsten aller Fäden hing, während der gewaltigste Bösewicht, den Tolkiens Stift je schuf, die gesamte Welt mit Dunkelheit zu überziehen drohte ... Am 2. September geht es los!

