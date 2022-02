Die Story von "The War of the Rohirrim"

"The War of the Rohirrim" spielt im Königreich Rohan, genauer gesagt bei der Festung Helms Klamm. Fans wissen: An dieser Stelle kommt es in "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme" zu einer gigantischen Schlacht zwischen den Helden um Aragorn (Viggo Mortensen, 62) und den Ork-Armeen des bösen Zauberers Saruman. Im Mittelpunkt des neuen Films steht Helm Hammerhand, der neunte König von Rohan. Er führt einen Krieg gegen die wilden Dunländer.

Mit Philippa Boyens (60) steht eine Drehbuchautorin der beiden klassischen Filmtrilogien als Beraterin für "The War of the Rohirrim" zur Verfügung. Ansonsten sind vor allem frische Kräfte mit dem Prequel betraut. Regie führt mit Kenji Kamiyama (55) ein etablierter Anime-Regisseur.

Auch die "Herr der Ringe"-Serie von Amazon Prime Video nimmt Gestalt an. Gerade erschien ein erster Teaser zu "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht". Die Serie spielt noch weiter in der Vergangenheit von Mittelerde als "The War of the Rohirrim".