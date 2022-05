"Herzschlag" Staffel 2: Kommt Fortsetzung des Netflix-Hits?

Die kolumbianische Thriller-Serie "Herzschlag" aka. "Pálpito" hat sich auf Netflix zum echten Hit gemausert. Die Story dreht sich um Simón, der Rache an einem Organhändler-Ring nehmen möchte, dessen Machenschaften seine Ehefrau zum Opfer gefallen ist. Er will sich daraufhin undercover in die Organ-Mafia einschleusen lassen. Kompliziert wird die Lage dadurch, als sich der Rachsüchtige in eine Frau verliebt, die das Herz seiner Gattin erhalten hat.

Die erste Staffel ging nach 14 Episoden mit einem gemeinen Cliffhanger zu Ende, weshalb der Verdacht auf eine Fortsetzung nahelag. Tatsächlich hat Netflix nun für eine zweite Staffel grünes Licht erteilt, wie die DarstellerInnen in einer Videobotschaft bekanntgegeben haben: