Wie trug sich der Mord an Michael McMorrow zu?

Rob Mooney, ein pensionierter Detective, meinte in der Netflix-Doku, dass Michael McMorrow schlichtweg "zur falschen Zeit am falschen Ort" war. Er hatte zusammen mit den beiden 15-jährigen Daphne Abdela und Christopher Vasquez und einer Gruppe von Leuten im Park getrunken. Abdela und Vasquez seien im See schwimmen gegangen, und McMorrow habe seinen Arm um Abdela gelegt, um sie zu wärmen, was Vasquez als "Annäherungsversuch" wahrgenommen habe. Sie sagte, Vasquez sei derjenige gewesen, der McMorrow angegriffen habe, bis Beweise ans Licht kamen, die etwas anderes aussagten: Die 15-Jährige hatte den Mann so lange getreten, bis er hilflos war.

Wie die restliche Tat ablief, kann man nur erahnen: Der 44-Jährige wurde mit mehreren Stichwunden, teilweise abgetrennten Händen und aufgeschnittenem Bauch im See des Central Parks gefunden. Es war ein "Overkill", so Barbara Butcher, eine inzwischen pensionierte Mordermittlerin beim New York City Medical Examiner's Office. Da sich die beiden Teenager:innen nie detaillierter über den Ablauf der Tat äußerten, wird man wohl leider nie mehr darüber erfahren, wie der 44-Jährige gestorben ist und was zu seinem Tod führte.