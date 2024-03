Der Son of Sam, der Long Island Killer und Richard Cottingham: Das sind nur drei der schlimmsten Serienmörder, die alleine in New York City ihr Unwesen trieben. Der Big Apple galt in den 70ern und 80ern als Hochburg für Kriminelle. Von daher verwundert es nicht weiter, dass sich der True Crime-Streamingdienst der Stadt und ihren Mörder:innen widmet. Netflix liefert mit "Homicide: New York" neuen Stoff für True Crime-Fans. Hier ist der spannende Trailer: