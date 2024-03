Der Justizfall Outreau bezieht sich auf einen Skandal in Frankreich, der in den frühen 2000er-Jahren stattfand. Es handelte sich um einen Fall von angeblichem sexuellem Missbrauch von 50 Kindern in einem Vorort von Boulogne-sur-Mer. Gegen 40 Personen wurde ermittelt und gegen 17 von ihnen wurde Anklage erhoben. Zehn von ihnen erhielten nach einem langwierigen Prozess Haftstrafen. Die sieben nicht verurteilten Angeklagten saßen in der Zwischenzeit jahrelang unschuldig in Untersuchungshaft.

Später stellte sich heraus, dass tatsächlich nur vier der zehn Verurteilten schuldig waren. Die restlichen sechs Personen wurden wegen Falschaussagen der angeblichen Opfer (meist ihre eigenen Kinder), falschen Geständnissen und fragwürdigen Ermittlungsmethoden zu Unrecht verurteilt.