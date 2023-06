Der letzte Film des Animationsfilmemachers Hayao Miyazaki steht in den Startlöchern. Das Studio Ghibli bringt den Film "How Do You Live?" am 14. Juli in die japanischen Kinos. Fans sind jedoch erstaunt, da es noch keine Ankündigung für Kinostarts außerhalb von Japan gibt und auch sonst nicht viel über den Film bekannt ist. Wie der "Hollywood Reporter" berichtet wird es keine Trailer, Stills, Inhaltsangaben oder sonstige Marketingmaßnahmen für den Film geben. Einzig und allein ein Poster dient zur gesamten Vermarktung des Films.

Hier ist es zu sehen: