"Zen – Grogu und die Rußmännchen": Ghibli-Kurzfilm bei Disney+

Disney+ hat soeben eine besondere Überraschung mit den Fans von "The Mandalorian" von Lucasfilm geteilt. Der neue Original-Kurzfilm "Zen – Grogu und die Rußmännchen" vom berühmten japanischen Animationsstudio Ghibli hat zum dritten Jahrestag des Streaming-Service und des Debüts der "Star Wars"-Serie "The Mandalorian" am 12. November exklusiv Premiere auf Disney+ gefeiert.

Grogu aka. "Baby Yoda" verschlägt es hier in eine ungewohnte Gesellschaft – und das bei einer Laufzeit von gerade mal vier Minuten.