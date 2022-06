"How To Dad" in der ARD-Mediathek: Serien-Tipp zum Vatertag

Falls ihr euch mental noch nicht so recht auf den bevorstehenden Vatertag eingestellt habt, bietet eine fünfteilige ARD-Serie die beste Einstimmung darauf. "How To Dad" macht uns klar, dass Vater-Sein ein Lernprozess ist, für den es kein Patentrezept gibt. Mit genau diesem Problem muss sich ein diverses Quartett in der Serie auseinandersetzen.