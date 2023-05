Doch das tabufreie und kunterbunte Universum geht trotzdem weiter – und zwar in Form des Spin-Offs "Human Ressources". Ganz so erfolgreich wie die Mutterserie ist "Human Ressources" zwar nicht, aber Netflix scheint trotzdem an den Ableger zu glauben, denn eine bereits zweite Staffel wurde bestellt – und nun ist auch ein Startdatum veröffentlicht worden: Am 9. Juni geht es verrückt, saukomisch und garantiert nicht jugendfrei weiter.

Davon zeugt auch das offizielle Date-Announcement-Video der Serie. Es könnte aber auch "Florence-Pugh-Announcement-Video" heißen, denn der angesagte Jungstar wird anscheinend in den neuen Folgen mit dabei sein – genauso wie Miley Cyrus!