3. Master of None (seit 2015)

Rotten Tomatoes: 100 Prozent

Dev (Aziz Ansari) ist bereits 32 und lebt in New York, aber so richtig weiß der indisch-stämmige Schauspieler nicht, was er vom Leben erwarten soll oder darf. Oder was er will. Der berufliche Durchbruch lässt auf sich warten und auch privat hadert er mit großen und kleinen Entscheidungen.

Sensibel, reflektiert und mit leisem, aber dafür umso lauterem Humor setzt sich die Serie mit dem Mensch-Sein in all seinen farbenfrohen und komplexen Aspekten auseinander, zynisch wird es nie, tief- und ergreifend dafür immer – egal, ob es sich um Alltagsrassismus, Familie, Freundschaften, die Liebe oder das Spiel mit dem Schicksal handelt. Woody Allen lässt grüßen.

